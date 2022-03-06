ООН: від початку нового вторгнення РФ до України загинули понад 350 цивільних людей
Втрати серед цивільних осіб з 4:00 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 5 березня 2022 року сягнули 1123 цивільних
Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини, передає Інтерфакс-Україна.
"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, тоді як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", – наголошується в документі.
За підтвердженими даними ООН, загинули 74 чоловіки, 42 жінки, 8 хлопчиків і 4 дівчинки, тоді як стать 13 дітей і 223 дорослих поки що не вдалося встановити.
Серед 759 поранених 11 дівчаток і 2 хлопчики, а також 28 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.
За день, за даними ООН, кількість загиблих дітей збільшилася на трьох, поранених – на п'ятьох.
У зведенні також йдеться, що, за даними уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 12:00 6 березня на території, контрольованій урядом, загинуло 38 дітей і було поранено 71.
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