Опади та +10°C, - синоптик Наталка Діденко про погоду 24 лютого
Упродовж 24 лютого в Україні будуть опади, незначні морози та +10°C
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Уночі й уранці 24 лютого незначні опади можливі на Запоріжжі, в Криму та в південних районах Донеччини. Удень суттєвих опадів не буде.
Температура повітря коливатиметься в межах +3...+7°C, на Півдні вона сягне +5...+10°C. Уночі можливий незначний мороз.
У Києві 24 лютого синоптик не прогнозує істотних опадів. Нічна температура повітря становитиме 0...-2°C, а вдень зросте до +4...+5°C.
До кінця тижня погода суттєво не змінюватиметься. Значних опадів Наталка Діденко також не прогнозує.
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