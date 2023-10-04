Операція "прикриття": нардеп Дунда натякнув на кого працює Арестович

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Форумі вільної Росії прикро було бачити, як російські опозиціонери виявлялися більш проукраїнськими, ніж Арестович. Він повторював тези, які говорить російська пропаганда. Про великий імперський народ, про те, що Україні й Росії потрібно бути разом, про єдиний братній народ. Він повторював, що в Україні є фашисти й нацисти. Все те, чим зараз апелює Москва і її пропагандисти", - наголосив Дунда.

Народний депутат підкреслив, що своїми висловлюваннями Олексій Арестович нічим не відрізняється від російських пропагандистів.

"Він мало чим відрізнявся від Скабєєвої й Симоньян. Виникає питання: на кого він працює? Цікаво, що після того, як здійнявся великий скандал стосовно його виступу, то одразу, дуже швидко МВС РФ оголосило Арестовича у розшук. Причому без зазначення кримінальної статті. І це виглядає, як операція "прикриття", - зауважив Дунда.