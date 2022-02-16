Опитування КМІС: "Європейська Солідарність" лідирує, відрив від "Слуги народу" росте

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київського міжнародного інституту соціології.



Якби зараз відбувались вибори до Верховної Ради України, за "Європейську Солідарність" готові проголосувати 22,9% респондентів, які визначились з вибором. З грудня підтримка "Євросолідарності" зросла на 3,1%.



За партію "Слуга народу" готові голосувати 16,4% тих, хто визначився. З грудня підтримка партії "Слуга народу" знизилась на 2%.



"Якщо в грудні 2021 року різниця між "ЄС" і "Слугою народу" була в межах статистичної похибки (тобто формально партії ділили перше місце), то зараз "ЄС" має "чисте" перше місце, а "Слуга народу" – друге місце", - зазначають соціологи.



Інші партії: "Батьківщина" 11,5%, ОПЗЖ 10,1%, "Наші" 6,2%, "Розумна політика" 5,8%. Інші політичні сили отримують значно менше голосів.



Як відомо, раніше соціологічні дослідження КМІС та Центру Разумкова теж засвідчили перше місце партії "Європейська Солідарність".



Зокрема, за даними опитування КМІС, проведеного 20-21 січня, "Європейська Солідарність" має підтримку 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. За партію "Слуга народу" – 13,7%.



За даними опитування Центру Разумкова, проведеного з 28 по 31 січня 2022, за "Європейську Солідарність" готові голосувати 25,2 % серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. За партію "Слуга народу" – 18,4%.



Всеукраїнське опитування "Думки і погляди населення України" (Омнібус) проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у лютому 2022 року.



Польовий етап дослідження тривав з 5 до 13 лютого 2022 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю.



Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує 2.4%.