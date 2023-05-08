"Оппенгаймер": вийшов перший трейлер біографічної драми Крістофера Нолана
Режисер відомих блокбастерів представив трейлер робот про життя фізика-теоретика Роберта Оппенгаймера, який очолив секретний проєкт США з розробки атомної бомби
Про це інформує компанія Universal Pictures.
Вийшов перший трихвилинний трейлер біографічної драми Крістофера Нолана "Оппенгаймер". У ньому зокрема показують Альберта Айнштайна, який розмовляє з головним героєм.
Трилер занурює глядачів у парадокс загадкової людини, яка мусить ризикнути знищити світ, щоб врятувати його.
Фільм розповідає про те, як Оппенгаймер і його команда вчених створили першу атомну бомбу, аби зупинити нацистів. Він заснований на романі-біографії "Американський Прометей: тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера" Кая Берда й Мартіна Дж. Шервіна, що отримав Пулітцерівську премію у 2006 році.
У головних ролях - Кілліан Мерфі й Емілі Блант.
Українці побачать стрічку "Оппенгаймер" 20 липня цього року.
Нолан - відомий режисер таких фільмів, як "Тенет", "Дюнкерк", "Інтерстеллар" і трилогія "Темний лицар".
- Картина "Догмат" Нолана вийшла у світовий прокат 17 липня 2020 року.
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