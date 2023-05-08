Про це інформує компанія Universal Pictures.

Вийшов перший трихвилинний трейлер біографічної драми Крістофера Нолана "Оппенгаймер". У ньому зокрема показують Альберта Айнштайна, який розмовляє з головним героєм.

Трилер занурює глядачів у парадокс загадкової людини, яка мусить ризикнути знищити світ, щоб врятувати його.

Фільм розповідає про те, як Оппенгаймер і його команда вчених створили першу атомну бомбу, аби зупинити нацистів. Він заснований на романі-біографії "Американський Прометей: тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера" Кая Берда й Мартіна Дж. Шервіна, що отримав Пулітцерівську премію у 2006 році.

У головних ролях - Кілліан Мерфі й Емілі Блант.

Українці побачать стрічку "Оппенгаймер" 20 липня цього року.

Нолан - відомий режисер таких фільмів, як "Тенет", "Дюнкерк", "Інтерстеллар" і трилогія "Темний лицар".