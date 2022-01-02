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Головна Культура Оприлюднено трейлер заключного сезону серіалу "Гострі картузи"

Оприлюднено трейлер заключного сезону серіалу "Гострі картузи"

2 січня, 2022 неділя
13:41
Культура Гострі картузи

Канал ВВС показав трейлер шостого, заключного, сезону серіалу "Гострі картузи"

Відео опубліковано на каналі BBC в YouTube. 

У трейлері у сповільненій зйомці показують головних персонажів серіалу. Дата прем'єри поки не розголошується, однак відомо, що її заплановано на 2022 рік. 

"Гострі картузи" — серіал про клан Шелбі, який діє у Бірмінгемі початку двадцятого століття. Головні ролі у ньому  виконують Кілліан Мерфі, Хелен Маккрорі, Джо Коул та Софі Рандл.

У шостому сезоні до своїх ролей повернулися всі ключові актори, включаючи Тома Харді, Фінна Коула та Аню Тейлор-Джой, яка зіграла Джину Грей. Режисером заключного сезону став Ентоні Бірн.

Раніше сценарист "Гострих картузів" Стівен Найт повідомив, що шостий сезон кримінальної саги про Томмі Шелбі та його родину стане останнім. Водночас відомо, що сюжет серіалу завершиться повнометражним фільмом, зйомки якого заплановано на 2023-й рік.

 

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