ОПУ готує візит Зеленського до Нью-Йорка

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Готуємо візит до Нью-Йорка", - розповів він.

Речник зазначив, що Зеленський відвідає США, щоб взяти участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Генасамблея ООН 14 вересня почне 76 сесію. Загальні дебати у ГА будуть проходити з 21 вересня по 27 вересня.