ОПУ готує візит Зеленського до Нью-Йорка
Президент Володимир Зеленський наприкінці вересня поїде до США на Генасамблею ООН
Про це в коментарі РБК-Україна сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.
"Готуємо візит до Нью-Йорка", - розповів він.
Речник зазначив, що Зеленський відвідає США, щоб взяти участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН.
Генасамблея ООН 14 вересня почне 76 сесію. Загальні дебати у ГА будуть проходити з 21 вересня по 27 вересня.
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