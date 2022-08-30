Організував агентурну мережу РФ на Харківщині: мешканцю окупованого Донецька оголосили підозру в держзраді
На Харківщині в держзраді заочно підозрюють організатора агентурної мережі РФ, яка збирала дані про переміщення ЗСУ й соціально-політичну обстановку в регіоні
Про це повідомила СБУ в телеграмі.
Зрадником виявився 49-річний харків'янин, котрий із 2014 року живе в тимчасово окупованому Донецьку. До агентурної мережі він залучав переважно пенсіонерів із Харкова, учасників проросійських протестних акцій "антимайдану", які виступають за відновлення СРСР.
Сам організатор мережі був завербований і діяв за завданням генштабу ЗС РФ.
СБУ заочного оголостла йому підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
- 29 серпня на Рівненщині викрили росіянку та двох українців, які зливали окупантам дані про розміщення техніки ЗСУ та дислокацію військових.
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