Про це повідомила СБУ в телеграмі.

Зрадником виявився 49-річний харків'янин, котрий із 2014 року живе в тимчасово окупованому Донецьку. До агентурної мережі він залучав переважно пенсіонерів із Харкова, учасників проросійських протестних акцій "антимайдану", які виступають за відновлення СРСР.

Сам організатор мережі був завербований і діяв за завданням генштабу ЗС РФ.

СБУ заочного оголостла йому підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

29 серпня на Рівненщині викрили росіянку та двох українців, які зливали окупантам дані про розміщення техніки ЗСУ та дислокацію військових.

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