Оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" оприлюднив склад Експертного журі у номінації "Література для підлітків”. 

До складу журі Премії у номінації "Література для підлітків" увійшло 14 експертів серед яких: літературознавці, викладачі ВНЗ, критики, журналісти ,бібліотекарі та інші представники галузі. Усі експерти незалежні та не представляють інтереси жодного видавництва.



Тетяна Качак - літературознавиця, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, докторантка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, голова Івано-Франківської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва.







Наталія Невмержицька - завідувачка відділом обслуговування дітей середнього і старшого віку Національної бібліотеки України для дітей.







Оксана Проселкова - учителька української мови та літератури Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, авторка читацького проекту з популяризації читання української сучасної дитячої та підліткової літератури на Сході України "Шкільні читання" (в рамках Всеукраїнського проекту "Вся Україна читає дітям").







Ірина Кузьменко - керівниця Всеукраїнського дитячого конкурсу "ПероДактиль", проект- менеджерка.







Ольга Новик - докторантка філологічних наук, професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету







Олена Рижко - письменниця, експертка підліткового читання, членкиня НСПУ, кандидатка філологічних наук, докторантка наук із соціальних комунікацій,доцентка кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.







Валентина Захарченко-Бурцева - письменниця (поетеса, прозаїк),бібліотекарка , організаторка літературних студій для дітей та юнацтва.







Олена Фідкевич - кандидатка філологічних наук, провідна наукова співробітниця відділу навчання мов національних меншин Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, наукова консультантка міжнародного експерименту МОН України з формування багатомовності національних меншин за підтримки Офісу Верховного комісара ЄС.







Оксана Давидова - дитяча письменниця,з 2008 по 2019 - головна редакторка журналу для дітей "Вигадуй, думай, грай".







Богдана Романцова - редакторка , літературна критикиня, лекторка.







Анастасія Музиченко - експерт з дитячого читання "Барабука".







Віталіна Макарик - журналістка, літредакторка, книжкова оглядачка.







Ольга Лілік - письменниця, сценаристка, журналістка.







Валентина Вздульська - дитяча письменниця, редакторка, оглядачка дитячої та підліткової літератури.







На другому етапі кожен експерт в номінації "Література для підлітків" опрацює Довгий список з 19 книг,які подали на конкурс 10 видавництв та обере своїх 5 фаворитів. Після підрахунку голосів будуть визначені 3 фіналісти, які пройдуть у третій етап — голосування читачів у бібліотеках по всій країні.

Книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" заснована телеканалом "Еспресо" у 2017 році та підтримується ГО "Демфорум" з метою відзначати найкращі вітчизняні літературні новинки року та задля підтримки інтересу українців до читання книжок сучасних авторів. Ми прагнемо, аби видавці знайшли ефективний шлях до читачів через рекомендації, відгуки та оцінку книжок читачами та авторитетними експертами. Особливість нашої Премії полягає у тому, що її переможців на останньому етапі визначають читачі шляхом голосування у бібліотеках по всій Україні.



Переможців Премії оголосять напочатку грудня 2021 року в ефірі телеканалу "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" та ГО "Демфорум".