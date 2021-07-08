Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Еспресо. Вибір читачів Оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" оприлюднив склад Експертного журі у номінації "Література для підлітків”. 

Оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" оприлюднив склад Експертного журі у номінації "Література для підлітків”. 

8 липня, 2021 четвер
15:39
Еспресо. Вибір читачів Еспресо. Вибір читачів

Триває робота експертного журі 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021"

До складу журі Премії у номінації "Література для підлітків" увійшло 14 експертів серед яких: літературознавці, викладачі ВНЗ, критики, журналісти ,бібліотекарі та інші представники галузі. Усі експерти незалежні та не представляють інтереси жодного видавництва.

Тетяна Качак - літературознавиця, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, докторантка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, голова Івано-Франківської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. 



Наталія Невмержицька - завідувачка відділом обслуговування дітей середнього і старшого віку Національної бібліотеки України для дітей. 



Оксана Проселкова - учителька української мови та літератури Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, авторка читацького проекту з популяризації читання української сучасної дитячої та підліткової літератури на Сході України "Шкільні читання" (в рамках Всеукраїнського проекту "Вся Україна читає дітям").



Ірина Кузьменко - керівниця Всеукраїнського дитячого конкурсу "ПероДактиль", проект- менеджерка. 



Ольга Новик - докторантка філологічних наук, професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету



Олена Рижко - письменниця, експертка підліткового читання, членкиня НСПУ, кандидатка філологічних наук, докторантка наук із соціальних комунікацій,доцентка кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.



Валентина Захарченко-Бурцева - письменниця (поетеса, прозаїк),бібліотекарка , організаторка літературних студій для дітей та юнацтва.



Олена Фідкевич - кандидатка філологічних наук, провідна наукова співробітниця відділу навчання мов національних меншин Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, наукова консультантка міжнародного експерименту МОН України з формування багатомовності національних меншин за підтримки Офісу Верховного комісара ЄС.



Оксана Давидова - дитяча письменниця,з 2008 по 2019 - головна редакторка журналу для дітей "Вигадуй, думай, грай".



Богдана Романцова - редакторка , літературна критикиня, лекторка.



Анастасія Музиченко - експерт з дитячого читання "Барабука".



Віталіна Макарик - журналістка, літредакторка, книжкова оглядачка. 



Ольга Лілік - письменниця, сценаристка, журналістка.



Валентина Вздульська - дитяча письменниця, редакторка, оглядачка дитячої та підліткової літератури. 



На другому етапі кожен експерт в номінації "Література для підлітків" опрацює Довгий список з 19 книг,які подали на конкурс 10 видавництв та обере своїх 5 фаворитів. Після підрахунку голосів будуть визначені 3 фіналісти, які пройдуть у третій етап — голосування читачів у бібліотеках по всій країні. 
Книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" заснована телеканалом "Еспресо" у 2017 році та підтримується ГО "Демфорум" з метою відзначати найкращі вітчизняні літературні новинки року та задля підтримки інтересу українців до читання книжок сучасних авторів. Ми прагнемо, аби видавці знайшли ефективний шлях до читачів через рекомендації, відгуки та оцінку книжок читачами та авторитетними експертами. Особливість нашої Премії полягає у тому, що її переможців на останньому етапі визначають читачі шляхом голосування у бібліотеках по всій Україні. 

Переможців Премії оголосять напочатку грудня 2021 року в ефірі телеканалу "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" та ГО "Демфорум". 

книжки
література
Читайте також:
7 липня, 2021 середа
"Не навчання, а провокації": міністр оборони Німеччини заявила, що РФ від військових маневрів може швидко перейти до "серйозного сценарію"
гроза
6 липня, 2021 вiвторок
В Україні оголосили штормове попередження: очікуються град та шквали
Смілянський
7 липня, 2021 середа
"Я помилився": Смілянський про "зарплати понад $1000" у листонош Укрпошти
Київ
+30
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.15
    Купівля 27.15
    Продаж 27.39
  • EUR
    Купівля 32.02
    Продаж 32.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
8 липня
17:36
Збірна України з пляжного футболу
Був дуже засмучений і розчарований, - гравець збірної України з пляжного футболу про бойкот ЧС у Москві
17:34
Київводоканал
ДБР провело обшуки в У "Київводоканалі"
17:24
РНБО створить реєстр заборонених сайтів, - член робочої групи з реалізації проєкту
17:09
напад з ножем
“Чий Крим?”: у центрі Харкова прихильник РФ порізав чоловікові руку
17:02
Урсула фон дер Ляєн
ЄС ніколи не визнає на Кіпрі дві держави, - фон дер Ляєн
16:51
ЄБРР: Допрацьований законопроєкт про корпоративне управління відповідає вимогам ОЕСР
16:46
Зеленський
Зеленський ветував закон, який мав запустити судову реформу
16:46
"Ворскла" оголосила про трансфер футболіста "Шахтаря"
16:38
В Україні запускають проєкт "Ретроспектива українського джазу"
16:31
Зеленська запустила перший аудіогід українською мовою в музеї Болгарії
16:18
Обшуки в Київавтодорі
Обшуки в Київавтодорі: СБУ заявила про мільйонні розкрадання на закупівлях спецтехніки
16:16
Леброн Джеймс
Суперзірка НБА стане п'ятим мільярдером серед спортсменів у світі
16:14
На Херсонщині запрацював найбільший полігон ЗСУ
Для стрільби з усієї наявної зброї та випробувань нових засобів ураження: на Херсонщині запрацював найбільший полігон ЗСУ
16:14
На Сумщині археологи знайшли поселення часів Русі
16:10
Україна за півроку витратила на боротьбу з COVID-19 понад 26 млрд грн: на що пішли кошти
16:07
Ексклюзив
Еспресо. Вибір читачів
Оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" оприлюднив склад Експертного журі у номінації "Література для дорослих"
16:00
Команда білоруського опозиційного сайту TUT.ВY відкрила нове медіа
15:57
Ексклюзив
Еспресо. Вибір читачів
Оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" оприлюднив склад Експертного журі у номінації "Література для дітей”
15:54
Станіслав Черчесов
Росія звільнила тренера після ганебного виступу на Євро-2020
15:54
Нафтогаз призупинив дію тарифного плану "Місячний"
15:50
Зеленський
Закон про корінні народи направили на підпис Зеленському
15:45
Поліція викрила майже півсотні осіб, які знімали та поширювали дитячу порнографію
Поліція викрила майже півсотні осіб, які знімали та поширювали дитячу порнографію
15:42
Палиця розповів, скільки втрачає Україна через безробіття і як цьому завадити 
15:38
У Одесі УПЦ (МП) влаштувала хресну ходу, віряни заблокували рух на автотрасі
15:30
СБУ викрила найбільшу нелегальну криптоферму України, яка працювала на краденій електроенергії "Вінницяобленерго"
15:26
Верховна Рада
Комітет Ради рекомендував посилити покарання за примусове виселення з житла
15:20
Знак на честь дружби Києва та Москви
У Києві знесуть знак на честь дружби з Москвою, - КМДА
15:19
Олімпіада-2020
У Токіо за 2 тижні до Олімпіади запровадили режим надзвичайної ситуації
15:07
ООС
На Донбасі під час обстрілу окупантів український військовий отримав кульове поранення
14:58
Міненерго ініціює створення "чорного списку" порушників на ринку електроенергії
14:49
У Житомирі невідомі розмістили на опорах ліній електропередач гомофобний плакат, - Денісова
14:46
Запустили літак: РФ влаштувала провокацію та зірвала пресконференцію лідерів Іспанії та Литви
14:42
Англія - Данія
УЄФА порушив проти збірної Англії справу через інцидент зі скандальним пенальті
14:36
АМКУ дозволив Мінінфраструктури фінансувати будівництво злітної смуги аеропорту "Дніпро"
14:23
Олексій Данілов
“Це нісенітниця. Що з людьми робити?”: Данілов пояснив, чому не закрили підприємства Фірташа
14:08
Окупанти "ДНР" виставили на аукціон конфіскований у переселенців будинок
13:55
Тампа Бей Лайтнінг, НХЛ
У НХЛ визначився володар Кубка Стенлі
13:52
Стрілянина в Голосіївському районі Києва: зловмиснику оголосили підозру у замаху на поліцейського
13:45
У окупованому Криму військові РФ провели танкові навчання на тлі Sea Breeze 2021
13:38
В МВС попередили про можливі перебої з видачею водійських посвідчень
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV