Орки обстрілюють окуповані ними ж населені пункти, - Олександр Вілкул
Російські військові заради пропагандистської "картинки" завдавати ударів по тимчасово окупованих ними населених пунктах
Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Не маючи ні тактичного, ні стратегічного успіху, ворог продовжує підлі обстріли по всій лінії зіткнення", - заявив він.
Вілкул також зазначив, що в понеділок, 30 травня, окупанти обстріляли Зеленодольську та Апостолівську громаду Криворізького району. На щастя, ніхто не постраждав.
Також обстрілів зазнали Осокорівка, Нововоронцовка та інші населені пункти. "Щобільше, орки обстрілюють і окуповані ними ж населені пункти, вочевидь, заради картинки для своєї пропаганди", - заявив глава ВА Кривого Рогу.
При цьому Вілкул підкреслив, що в Кривому Розі й районі ситуація повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією.
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