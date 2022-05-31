Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Не маючи ні тактичного, ні стратегічного успіху, ворог продовжує підлі обстріли по всій лінії зіткнення", - заявив він.

Вілкул також зазначив, що в понеділок, 30 травня, окупанти обстріляли Зеленодольську та Апостолівську громаду Криворізького району. На щастя, ніхто не постраждав.

Також обстрілів зазнали Осокорівка, Нововоронцовка та інші населені пункти. "Щобільше, орки обстрілюють і окуповані ними ж населені пункти, вочевидь, заради картинки для своєї пропаганди", - заявив глава ВА Кривого Рогу.

При цьому Вілкул підкреслив, що в Кривому Розі й районі ситуація повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb