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Оркнейські острови Великої Британії можуть стати частиною Норвегії

4 липня, 2023 вiвторок
00:20
Світ

Британські Оркнейські острови, що розташовні за 16 км від північного узбережжя Шотландії, розглядають "альтернативні форми управління", які можуть містити входження до складу Норвегії

Про це заявив голова Ради Оркнейських островів Джеймс Стокан, повідомляє Reuters.

Зазначається, що на архіпелазі, який складається з близько 70 островів та має населення 22 тисячі осіб, незадоволені рівнем фінансуванням урядами Шотландії та Великої Британії.

За словами Стокана, жителі Оркнейських островів, які були частиною Норвегії близько 500 років до 1472 року, регулярно просять його повернутися до цієї країни, зважаючи на спільну культурну спорідненість.

"Наразі ми не отримуємо такої підтримки від урядів, і ми просто хотіли б побачити, які для нас є альтернативи", – зізнався посадовець.

Повідомляється, що Стокан запропонував Раді "вивчити варіанти альтернативних моделей управління, які забезпечать більшу фінансову безпеку та економічні можливості". 4 липня депутати вирішать, чи підтримати цю пропозицію.

Серед варіантів, окрім возз'єднання з Норвегією, є варіанти досягти інших угод із Британією – наприклад, стати володінням Корони, як то система управління на Нормандських островах або перейняти модель, що подібна до Фарерських островів – самоврядної частини Данії.

При цьому Стокан зізнався, що не має чіткого уявлення про те, як відбуватиметься повернення Оркнейських островів до складу Норвегії, розташованих за 402 км від неї.

  • Нагадаємо, як повідомляє The Times, у Великій Британії розробляють сценарії на випадок розпаду Росії, у зв'язку з заколотом засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти керівництва РФ.

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