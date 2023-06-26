Про це повідомляє The Times із посиланням на поінформовані джерела.

Співрозмовник видання у британському уряді розповів, що ще від початку повномасштабної війни Лондон припускав імовірність дестабілізації в РФ.

Проте, за словами джерела, темпи розвитку подій з моменту, коли Пригожин оголосив "похід на Москву", спонукали дипломатів швидко готуватись до різних сценаріїв.

"Ми маємо чекати і дивитися, що буде далі. Це може бути лише "Розділ 1" чогось нового", – сказав співбесідник видання.

На думку колишнього військового аташе країни у Москві Джона Формана, "успішне захоплення влади Пригожиним було би найгіршим сценарієм".

"Не варто мати ілюзій, що він нібито більш ліберальний, схильний до миру демократ, тому що це фашист", – сказав він.

Форман додав, що "марш Пригожина на Москву" заскочив Лондон зненацька.

На думку колишнього представника міноборони лорда Річарда із Герстмонсе, російський диктатор Володимир Путін, попри удар Пригожина по його авторитету, ще залишається небезпечним супротивником для Заходу, якого не варто недооцінювати.

Колишній посол Великої Британії в Росії Родерік Лайн вважає, що повстання Вагнера зменшило шанси Путіна залишитися довічним президентом, але додає, що він усе ще утримує свою посаду.

Що відомо про заколот Пригожина

Протягом кількох місяців між засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка оприлюднила текст заяви, у якій ішлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість Пригожин повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

В Інституті вивчення війни вважають, що угода, досягнута за посередництва Лукашенка, дуже ймовірно, усуне ПВК Вагнера під керівництвом Пригожина в її нинішньому вигляді, хоча деякі елементи організації можуть продовжувати існувати в підпорядкуванні міноборони РФ.