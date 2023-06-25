Так вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Зазначається, що угода за посередництва Лукашенка, зокрема, позбавляє Пригожина контролю над групою Вагнера в обмін на зняття кримінальних звинувачень у повстанні та державній зраді.

"Якщо угода буде виконана, як це було сформульовано Пєсковим, певна частина групи Вагнера буде підпорядкована Міноборони Росії, як давно хотів міністр оборони Шойгу. Однак незрозуміло, як Кремль визначить персонал ПВК "Вагнер" як такий, що не брав участі в повстанні. У заяві Пєскова не уточнюється доля співробітників ПВК, які брали участь у заколоті, крім отримання помилування", - наголошують в ISW.

Який сценарій для вагнерівців пропонує Пєсков і Кремль

Речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що російська влада закриє кримінальну справу проти Пригожина, який поїде до Білорусі, подякував Лукашенку за його роль у посередництві в укладенні угоди з "вищою метою - уникнути кровопролиття".

Як зазначають в ISW, найманці потенційно можуть підписати контракти з МО на індивідуальній основі; демобілізуватися в Росії (ймовірно, небезпечний спосіб дій для внутрішньої безпеки Кремля), виїхати до Білорусі або розгорнутись за кордоном для підтримки попередніх основних операцій Вагнера в Африці чи на Близькому Сході.

Незрозуміло, чи охоче війська Вагнера співпрацюватимуть у своїй інтеграції в МО Росії, чи російські збройні сили охоче служитимуть разом із персоналом групи Вагнера у майбутньому. Позиція Путіна щодо Шойгу і Герасимова наразі залишається незрозумілою, і Пєсков уточнив, що будь-які кадрові перестановки є виключно прерогативою Путіна і "навряд чи" обговорювалися під час переговорів.

Повстання Пригожина виявило серйозні слабкі місця в Кремлі

Зараз Кремль стикається з глибоко нестабільною рівновагою. Угода, досягнута Лукашенком, є короткостроковим рішенням, а не довгостроковим рішенням, а повстання Пригожина виявило серйозні слабкі місця в Кремлі та російському МО.

Припущення про те, що повстання Пригожина, відповідь Кремля та посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем, в ISW називають абсурдними.

"Кадри з Путіним, який виступає на національному телебаченні із закликом припинити збройне повстання та попереджає про повторення революції 1917 року, а потім потребує посередництва іноземного лідера для вирішення повстання, матиме тривалий вплив. Повстання виявило слабкість російських сил безпеки та продемонструвало нездатність Путіна своєчасно використати свої сили для відсічі внутрішній загрозі та ще більше послабило його монополію на силу", - наголошують аналітики Інституту вивчення війни.

У звіті зазначають: бунт Пригожина продемонстрував, що російським військам бракує резервів у багатьох тилових районах, і майже напевно погіршить моральний дух російських військових в Україні, що українські війська можуть використати для коригування спроб прориву російської оборони.