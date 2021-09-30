Осіб, які уникають обов'язкової вакцинації, відсторонять від роботи на час карантину без збереження зарплати, - Ляшко

Про це міністр охорони здоров'я Вітор Ляшко повідомив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Ми не говоримо про звільнення. Відсторонюються від роботи (особи, які уникають обов'язкової вакцинації, - ред.) на період дії карантину без збереження зарплати", - сказав Ляшко.



Міністр зазначив, що обов'язкова вакцинація почне діяти в Україні найближчим часом. Наразі відомство продовжує роботу над наказом, який регулюватиме це питання.

"Сьогодні я проводив нараду з представниками Держпраці, оскільки ми відпрацьовуємо алгоритм. Коли наказ буде застосований, він вступить в дію, які можуть бути наслідки, які можуть бути процеси, куди будуть скаржитися ті, хто буде відсторонений від роботи. Щоб ми не упустили ніякі юридичні моменти і наказ після його прийняття одразу почав діяти", - розповів міністр.

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Так, за його словами, у наказі чітко визначений перелік професій, представники яких підлягають вакцинації. Це освітяни і представники центральних органів виконавчої влади."Обов'язкова вакцинація говорить про те, що визначається перелік професій, які допускаються до роботи, якщо є щеплення. Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу. Або ти не вакцинуєшся і не приходиш на роботу", - пояснив Ляшко.Він зауважив, що найближчим часом наказ буде поданий на реєстрацію в Міністерство юстиції, яке перевірить його на відповідність закону.