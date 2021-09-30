Осіб, які уникають обов'язкової вакцинації, відсторонять від роботи на час карантину без збереження зарплати, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував відсторонення від роботи осіб, які уникають обов'язкової вакцинації, без збереження зарплати під час карантину
Про це міністр охорони здоров'я Вітор Ляшко повідомив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Ми не говоримо про звільнення. Відсторонюються від роботи (особи, які уникають обов'язкової вакцинації, - ред.) на період дії карантину без збереження зарплати", - сказав Ляшко.
Міністр зазначив, що обов'язкова вакцинація почне діяти в Україні найближчим часом. Наразі відомство продовжує роботу над наказом, який регулюватиме це питання.
"Сьогодні я проводив нараду з представниками Держпраці, оскільки ми відпрацьовуємо алгоритм. Коли наказ буде застосований, він вступить в дію, які можуть бути наслідки, які можуть бути процеси, куди будуть скаржитися ті, хто буде відсторонений від роботи. Щоб ми не упустили ніякі юридичні моменти і наказ після його прийняття одразу почав діяти", - розповів міністр.Так, за його словами, у наказі чітко визначений перелік професій, представники яких підлягають вакцинації. Це освітяни і представники центральних органів виконавчої влади.
"Обов'язкова вакцинація говорить про те, що визначається перелік професій, які допускаються до роботи, якщо є щеплення. Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу. Або ти не вакцинуєшся і не приходиш на роботу", - пояснив Ляшко.
Він зауважив, що найближчим часом наказ буде поданий на реєстрацію в Міністерство юстиції, яке перевірить його на відповідність закону.
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