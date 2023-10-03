Осінній гардероб 2023: базові речі, які мають бути обов’язково у вашій шафі

Сьогодні важливо скласти основу з одягу на осінь, так званий капсульний гардероб, якому непідвласний час. Капсульний гардероб — це концепція організації гардеробу, яка передбачає внесення обмеженої кількості вибіркових, але взаємозамінних предметів одягу, які легко комбінуються між собою.

Основна ідея полягає в тому, щоб створити невелику, але функціональну колекцію, яка може задовольняти потреби в повсякденному та професійному житті. Такі універсальні речі стануть гарною основу гардеробу не на один сезон.

Як підібрати базові речі для гардеробу

Чи буває у ваc таке, що речей у шафі багато, а скомпоновати їх разом не виходить? Тоді, саме час задуматись про створення підбірки основних предметів одягу, які можна легко комбінувати між собою або використовувати як ключові елементи гардеробу.

Базовий гардероб у всіх відрізняється, адже він залежить від загального стилю, зовнішності та навіть виду діяльності. Так, якщо ви працюєте в офісі і щодня має одягатись відповідно до чітко встановленого дрес-коду, то першочергово у вас буде покупка таких речей: спідниця, класичні брюки, піджак та блуза.

Однак, повсякденний одяг не має потрапляти в такі рамки і ви має відсортувати всі ваші речі та визначитися з цілями покупок. До базових речей "верху" можна віднести класичні однотонні футболки, топи, блузки та светри, які можна комбінувати шарами або використовувати з різними нижніми частинами одягу. Та обов’язково декілька різновидів "низу" - джинси, спідниці, джогери тощо.

Наступним етапом є підбір більш теплого одягу – це светри, жакети, пальта або куртки, які не лише доповнюють образ, а надають йому довершеності, розширюють можливості вашого гардеробу. Важливо переконатися, що всі предмети одягу пасують вам і гармонійно поєднуються з іншими речами, щоб створити чудову базу для нового гардеробу.

Базовий одяг зазвичай підбирають з одного-двох кольорів. При цьому буде переважати більш спокійна та добре поєднувана кольорова гама – сірий, темного-синій, білий, чорний, нюдовий.

Звісно, варто обирати одяг відповідно до вашого бюджету та спочатку купити речі першої необхідності, а вже потім обрати наступну пару джинсів, або трендову кофтинку. Якщо ваш бюджет обмежений невеликою сумою, краще купити декілька необхідних універсальних речей та уникати імпульсивних покупок. Це не лише допоможе зберегти кошти, час, а також є основою свідомого використання речей.

Фото: Freepik

Який одяг варто купити в першу чергу

Відомий український модельєр, Андре Тан, у своєму Instagram акцентував увагу на такій послідовності покупок: в першу чергу сукні, далі штани та спідниці ("низу" в гардеробі може бути менше, ніж "верху"), потім майки, светри та верхній одяг.

Підбір взуття, сумок та аксесуарів відбувається окремо після завершення формування основних капсул. До того ж, саме аксесуари можуть сатти яскравими елементами вашого образу.

Яким магазинам краще надати превагу при покупці базових речей

Обираючи якісні базові речі, ви інвестуєте в стійкий та функціональний гардероб, що буде служити вам довго. Найкраще купувати такий одяг у надійних магазинах та брендах, які відомі своєю якістю та тривалим служінням. Необов’язково одразу скуповувати люксові бренди, це можуть бути мас-маркети більш високого рівня, які славляться широким вибором базових комфортних речей та гарною якістю матеріалів.

Пам'ятайте, що важливо оцінювати зручність при виборі базових речей, оскільки вони є основою гардеробу. Якісні речі часто мають кращий зовнішній вигляд і краще тримають форму, надаючи вашому гардеробу більш стильний вигляд. І хоча якісний одяг може бути дорожчим при покупці, він може виявитися більш економічним, оскільки ви не будете витрачати гроші на постійну заміну неякісних речей.

Тож, головні вимоги до базової речі: якісна натуральна тканина, зносостійкість, хороший крій, який пасує саме вашій фігурі, витончений зовнішній вигляд, чистий колір.

Фото: Freepik

Базові речі для осіннього гардеробу 2023

Прямі джинси

Улюблений мільйонами денім може служити відмінною базою для гардеробу. Вони універсальні і легко поєднуються з іншими елементами одягу. Його легко використати в кежуал-образі для повсякденних виходів у поєднанні зі світшотом або светром та кедами. Або такі джинси можуть добре вписатися в офісний стиль. Достатньо лише надягнути їх з блузою або сорочкою, додайте туфлі на підборах – ідеальний і комфортний образ.

Фото: Tally Weijl

Базовий светр

Універсальний светр – важливий елементом базового гардеробу на осінь.

Якщо вашу увагу приверне джемпер світлого кольору – білий, чи молочний, з круглим вирізом, тоді з його допомогою ви зможете створювати різноманітні образи, ефективно комбінуючи його з іншими речами та аксесуарами у вашому гардеробі. Якщо ж ви хочете створити більш яскравий образ, тоді вам варто звернути увагу на моделі червоного кольору, який є дуже популярним цієї осені.

Фото: Vogue

Лонгслів

Лонгслів, або одяг з довгим рукавом, хоча і досить простий, але відмінний базовий елемент, оскільки його можна легко комбінувати з різними предметами гардеробу, надаючи безліч варіантів для створення стильних образів.

Його цінять саме за універсальність, адже буде доречно одягнути під спідницю, чи під джинси або джогери. І що важливо, лонгслів можна носити під кардиганом або светром для створення теплого та зручного образу. Це ідеальний варіант для холодних днів.

Фото: Marc O'Polo

Вільна сорочка

Класична сорочка – це вічна базова річ у гардеробі, що додає стиль і елегантність до різних образів. Може служити основою для офісних образів, бізнес-зустрічей чи вечірок. Комбінуйте її з офісними штанами або спідницею для формального вигляду, або з джинсами для більш кежуал образу.

Така сорочка на ґудзиках буде доречно виглядати в багатьох образах, незалежно від особистого стилю людини. Звернуть увагу на моделі білого, або блакитного кольорів.

Фото: Mango

Тренч

Тренч є безсумнівними переможцем та найголовнішим атрибутом осіннього образу. Купуючи таку річ, ви гатантуєте собі стильний образ на багато років вперед.

Цього сезону рекомендуємо звернути увагу на моделі довжини максі з вільним кроєм. А щодо кольору, якщо ви прихильник більш класичних образів, тоді краще обрати бежевий, темно-синій, або чорний тренчі. Якщо ж ви хочете створити більш яскравий образ, рекомендуємо придивитися до шкіряних моделей, або яскраві тренчі червоного чи жовтого кольорів.

Фото: Vogue

Піджак

Жіночний піджак, часто відомий як "маскулінний" або "оверсайз" піджак без підкресленої талії, став важливим елементом базового гардеробу для сучасних жінок. Цей стильний елемент може додати унікальність образу.

Часто має класичні елементи дизайну, такі як два ряди ґудзиків, лацкани та прорізні кишені, що додає елегантності. З іншого боку, крій оверсайз надає йому "розслабленості" та вільності. Піджак також може слугувати основою для створення багатошарових образів.

Фото: Reserved