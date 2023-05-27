"Оскар для інфлюенсерів": Мей Маск нагородили в Каннах

Цьогорічна церемонія – була ювілейною, уже п’ятою. WIBA Association, котра проводить WIBA Awards, об'єднує близько 600 лідерів думок із загальною аудиторією понад 500 мільйонів фолловерів з усього світу, розповідає пресслужба WIBA Awards.

Голова та засновниця Асоціації, що започаткувала “Оскар для інфлюенсерів” - львів'янка Марія Гражина Чаплін. Серед переможців та гостей ювілейної церемонії WIBA Awards - модель Мей Маск, мама Ілона Маска; найвідоміший у світі артскульптор Річард Орлінський; співачка Софі Еліс-Бекстор; перша у світі топ-модель у хіджабі Халіма Аден; онука Чарлі Чапліна Кіра Чарплін.

Ведучою гала-церемонії стала популярна стендап-комік із США Кіра Солтановіч. Кіра народилася у Львові, виросла у Сан-Франциско, а успіху як стендап-комік, актриса та письменниця досягла у Лос-Анжелесі.

Юлія Мендель, експрессекретарка Володимира Зеленського, звернулася до 200-мільйонної аудиторії інфлюенсерів на церемонії WIBA Awards та ініціювала акцію на підтримку фонду Save Ukraine NGO.

"Український порядок денний є особливо важливим для церемонії. В рамках WIBA Awards регулярно відбуваються акції на підтримку нашої держави. Минулого року під час нагородження проводився збір коштів для допомоги дітям, що постраждали від війни. А нагороди від WIBA отримували співачка Джамала, кухар Євген Клопотенко, моделі Саша Чистова та Анна Андрес. А також зірка інстаграму родом із Харкова кіт Степан", - зазначається у повідомленні.