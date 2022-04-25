"Особистий удар по Путіну, який призведе до ескалації": США не вводять санкції проти ймовірної дружини президента РФ Кабаєвої, - WSJ
Сполучені Штати Америки підготували пакет санкцій проти ймовірної дружини президента РФ Аліни Кабаєвої, проте не вводять його в дію, оскільки це може бути "занадто особистим" ударом по Володимиру Путіну
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНІАН.
Кабаєву уряд США вважає дівчиною президента РФ і матір'ю як мінімум трьох його дітей.
Офіційні особи заявили виданню, що її підозрюють у причетності до приховування особистих статків Путіна за кордоном.
Вони вважають, що запровадження санкцій проти Кабаєвої стане "настільки особистим ударом по Путіну, що це може призвести до подальшої ескалації" у відносинах між країнами.
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