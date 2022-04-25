"Особистий удар по Путіну, який призведе до ескалації": США не вводять санкції проти ймовірної дружини президента РФ Кабаєвої, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНІАН.

Кабаєву уряд США вважає дівчиною президента РФ і матір'ю як мінімум трьох його дітей.

Офіційні особи заявили виданню, що її підозрюють у причетності до приховування особистих статків Путіна за кордоном.



Вони вважають, що запровадження санкцій проти Кабаєвої стане "настільки особистим ударом по Путіну, що це може призвести до подальшої ескалації" у відносинах між країнами.