Останні "гастролі" Путіна. Ексміністр закордонних справ Володимир Огризко у стрімі з Сергієм Руденком

"Останні "гастролі" Путіна. Світ втомився від російського гопника", - на цю тему говоритиме ведучий, головний редактор сайту espreso.tv Сергій Руденко із ексміністром закордонних справ України, дипломатом і політиком Володимиром Огризком.



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Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 13 лютого, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".

