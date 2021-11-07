Остаточне перетворення Білорусі на частину Росії потрібно Путіну під "вибори" 2024 року, - ЗМІ

Про це в ефірі радіо "Ехо Москви" заявив головний редактор цієї радіостанції Олексій Венедіктов, передає Еспресо.TV.



Венедіктов нагадав, що 2024 року в Росії відбудуться чергові так звані президентські вибори, в яких Путін зможе взяти участь завдяки конституційному "обнуленню" останніх термінів своїх повноважень. Й ось тут керівнику РФ й знадобиться "захоплення та щастя" від "відновлення імперії" шляхом анексії Білорусі, зазначив він.



Ситуація, додав Олексій Венедіктов, нагадуватиме російське вторгнення до українскього Криму навесні 20214 року.



"Перед продовженням своїх повноважень Володимиру Путіну потрібно викликати захоплення та щастя, як він викликав захоплення та щастя, приєднавши Крим. Один із варіантів - це об'єднання з Білорусією... Відновлення імперії. Тоді, у 2014 році, це був Крим, а у 2023 чи в 2024 року це буде союз Росії та Білорусії з єдиним усім: єдиним президентом, єдиною валютою, єдиним газовим ринком тощо", - заявив головний редактор російської радіостанції, що фінансується "Газпромом".



При цьому Лукашенка місця в окупованій РФ Білорусі не знайдеться, підсумував Венедіктов.



Довідка



Венедіктов любить підкреслювати, що зазвичай добре поінформований про настрої та плани Кремля.



За його власними словами, одним з його постійних співрозмовників поза ефіром є перший заступник керівника Адміністрації президента РФ - його тезка Олексій Олексійович Громов, колишній прессекретар Путіна, знайомий з ним ще з 80-их років, професійний дипломат і пропагандист.



За даними з низки джерел, Громов має звання генерала ФСБ.



Також Венедіктов не приховує, що постійно перебуває "на контакті" з нинішним речником Кремля Дмитром Пєсковим.

Днями президенти РФ та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко підписали 28 "програм інтеграції" щодо завершення формування Союзної держави. Проєкт має бути закнічено до 2024 року.