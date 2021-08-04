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Головна Суспільство Отримання 1 млн грн хабара: голову Харківської облради Товмасяна виключили з фракції "Слуги народу"

Отримання 1 млн грн хабара: голову Харківської облради Товмасяна виключили з фракції "Слуги народу"

4 серпня, 2021 середа
19:05

Голова Харківської облради Артур Товмасян, підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди, виключений із фракції "Слуга народу"

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Через півтори години після того, як стало відомо, що йому оголошено про підозру, було зібрано позачергове засідання фракції і Товмасяна виключили. Рішення було ухвалено одноголосно", - сказав заступник голови Харківської ОДА, депутат облради від "Слуги народу "Роман Семенуха.

Він зазначив, що сам Товмасян на засіданні не був присутній.

"Його самого не було. Були майже всі, за винятком двох-трьох депутатів. Товмасян подав письмову заяву про призупинення членства у фракції, але ми її не розглядали, оскільки вже ухвалили рішення про виключення, - просто взяли до відома", - сказав Семенуха.

За його словами, колеги підтримали його ініціативу звернутися до депутатів із інших фракцій та ініціювати позачергову сесію облради.

"Крім того, було ухвалено рішення, що в разі розгляду на позачерговій сесії питання про нового керівника облради, ми пропонуватимемо на цю посаду Олександра Попова", - сказав Семенуха.

  • Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в отриманні 1 млн грн неправомірної вигоди.

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Слуга народу
Харківська облрада
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