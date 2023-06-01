Отримав майже 2 млн грн суддівської винагороди, маючи паспорт РФ: на шахрайстві викрили суддю з Луганщини

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на шахрайстві викрито та повідомлено про підозру судді Брянківського міського суду Луганської області (ч. 4 ст. 190 КК України)", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації району підозрюваний був переведений на посаду судді Новозаводського районного суду міста Чернігова, проте не з'явився до місця для виконання обов'язків.

Суддя покинув Україну та отримав російське громадянство.

"Підозрюваний знав, що після набуття громадянства РФ його повноваження як судді мають бути припинені, і він не має законного права отримувати суддівську винагороду", - пояснюють у відомстві.

Зловмисник не повідомив Державну судову адміністрацію України та територіальне управління на Луганщині про отримання громадянства іншої країни та необхідність припинення виплат суддівської винагороди.

Таким чином шахрайським шляхом він заволодів коштами держави в сумі 1 894 292 грн.