ОТУ "Схід" 10 червня вбили 30 окупантів, знищили танк і 2 міномети
За день, 10 червня, захисники Сходу вбили 30 російських окупантів
Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - наголошують в ЗСУ.
Сьогодні, 10 червня, наші воїни знищили 30 окупантів, 1 танк, 2 міномети та 3 автівки.
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