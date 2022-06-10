ОТУ "Схід" 10 червня вбили 30 окупантів, знищили танк і 2 міномети

Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - наголошують в ЗСУ.

Сьогодні, 10 червня, наші воїни знищили 30 окупантів, 1 танк, 2 міномети та 3 автівки.

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