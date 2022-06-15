ОТУ "Схід" 15 червня знищила 34 окупантів, 2 склади, БМП та БТР
За день, 15 травня, українські захисники вбили 34 російських окупантів на Сході
Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - наголошують в ЗСУ.
Сьогодні, 15 червня, наші воїни знищили 34 окупантів, БМП, БТР, МТЛБ, гранатомет, 3 артилерійські системи, 2 склади з боєприпасами та 2 автівки.
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