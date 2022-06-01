ОТУ "Схід" за 1 червня знищили 38 росіян, БТР, ББМ, 2 міномети та екіпаж БпАК
За день 1 червня українські військові знищили на Сході ще 38 російських окупантів
Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".
"Протягом доби, 1 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Українська артилерія знищила склад з боєприпасами", - наголошують в ЗСУ.
Сьогодні, 1 червня, наші воїни знищили 38 окупантів, БТР, 2 автівки, 1 ББМ, 1 артилерійську систему, 2 міномети, безпілотник та екіпаж БпАК.
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