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"Ой у лузі червона калина": пісня, яку співає тепер цілий світ

Олена Чернінька
2 серпня, 2022 вiвторок
16:12
Статті Ой у лузі червона калина

Старовинна пісня "Ой у лузі червона калина" з часів її створення була завжди популярною серед українців. Сьогодні, відколи Росія віроломно напала на Україну, твір набув нового звучання. Його співають і дорослі, й діти, ставлять на рингтон ґаджетів, з нею проводять флешмоби, у соціальних мережах кадри з фронту та бойових дій можна часто бачити саме на фоні звучання цієї пісні, пісню тепер виконують й іноземці українською мовою та у перекладі на різні мови світу

Історія пісні "Ой, у лузі червона калина"

Це українська стрілецька пісня. Вона була створена більше ста років тому. Існує кілька версій про те, як була створена пісня "Ой, у лузі червона калина". За однією з них, вона була написана поетом Степаном Чарнецьким у 1912-1914 рр. Текст композиції писався для п'єси В. Пачовського "Сонце Руїни". Це історія другої половина XVII ст., а саме – про розпад української державності. Історики наголошують, що у фіналі п'єси мала виконуватись пісня "Чи я в лузі не калина була". Після низки дебатів творчого колективу режисер вирішив дати у фінал пісню "Розлилися круті бережки", оскільки її виконання було оптимістичнішим за попереднє. Та Чарнецький продовжив роботу над твором, і в 1914 р. у Стрию її почув чотар Українських січових стрільців, командант сотні УСС, галицький військовий Григорій Трух. Відтоді був створений дещо інший варіант пісні, до якої кілька куплетів додав сам Трух. І твір ожив, пішов в народ та став популярним.
Наприкінці 80-х років минулого століття до пісні додали ще один куплет. Композитор Л. Ященко та учасниця руху шестидесятників Надія Світлична дописали фінал цього твору. У 1969 році навесні Леопольд Ященко разом із однодумцями заснували Співоче поле, де відроджували колядки, щедрівки, українські обрядові та народні пісні. На Співочому полі у виконанні хору "Гомін" вперше зазвучав сучасний варіант пісні "Ой у лузі червона калина". 

Андрій Хливнюк та Pink Floyd

У 2022 році після виконання лідером "Бумбокс" Андрієм Хливнюком цієї пісні посеред Києва, який на той момент піддавався бомбардуванням окупантів, "Ой у лузі червона калина" набула нового звучання та світової популярності.

Учасник гурту Pink Floyd Девід Гілмор почув це виконання в Instagram і зібрав свій колектив вперше за 28 років, аби записати новий сінгл спільно з Андрієм Хливнюком – вокалістом відомого українського гурту, хлопцем, який пішов на фронт захищати свою країну. Відео в інтернеті, на якому співак у камуфляжній формі стоїть біля київського Софійського собору зі зброєю та а капела виконує пісню Січових Стрільців, які воювали у I-шій світовій війні, розчулила та спонукала всесвітньовідомий гурт знову зібратись, аби об’єднувати цілий світ на підтримку України.

Так виник новий сінгл гурту "Hey Hey, Rise Up!", який містить семпли виступу Хливнюка.

Текст пісні

Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан,
Визволяти братів-українців з московських кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
Ой у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з москалями тан,
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
То прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

Культура
Україна
музика
Андрій Хливнюк
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