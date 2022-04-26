Про це повідомляє Daily Mail.

73-річний ексфронтмен Black Sabbath та його дружина заявили, що мають повернутися до свого особняка Welders House, у Джорданс, графство Бакінгемшир, лише за кілька тижнів. Пара закінчує своє 25-річне перебування в США після того, як Шерон влаштувалася на TalkTV. Тому Оззі та Шеріл вирішили надати прихисток двом українським родинам, які шукають порятунку від нападу Росії.



"Оззі дуже добре відомий в Україні, я думаю, вони (біженці, - ред.) були б щасливі", — сказала Шеріл в інтерв’ю Sunday Times.



Як розповіли Осборни, вони планували зробити це раніше, але зіштовхнулися з бюрократією, що значно загальмувала процес. Шеріл Осборн висловила сподівання, що вони зможуть врегулювати це питання якнайшвидше.



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