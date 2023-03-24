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"Памфір", "Небезпечний" чи "Спадщина": що подивитися на вихідні

Ярина Коваль
24 березня, 2023 п'ятниця
17:46
Культура Небезпечний

Досконалий вітчизняний фільм, стрічка про бездоганного виконавця гіп-гопу, який виріс зі злочинця, чи один з найпопулярніших серіалів сучасності про недосконалість світу

Український митець з Канади Микола Бідняк, що належить до найдраматичнiших постатей другої половини ХХ столiття, останніх майже десять років свого життя прожив у Львові, де і похований. Лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка, член Спілки художників України й Асоціації митців, які малюють устами або ногами ( художник втратив обидві руки ще в 15-річному віці), володар низки нагород та автор не лише великої кількості живописних і графічних творів, а й розписів у декількох канадських церквах, він ніколи не претендував на якусь до себе особливу увагу. Захоплюючи усіх навколо себе силою духу, він водночас любив повторювати : "З підозрою ставлюся до всіх потенційних героїв. Адже герої, коли стануть такими, занадто багато вимагають від навколишніх. А з огляду на це - моя хата з краю".

До чого це я? Добірка фільмів, які "Еспресо" пропонує сьогодні, – теж про сильних духом людей (вигаданих чи реальних), які не пнулися в особливі герої. Ці люди дуже різні, з різними характерами та поворотами долі. Але є те, що їх об’єднує, – сила духа.

"Памфір"

У кінотеатрах з 23 березня

Цю стрічку режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука персонально для себе вважаю однією з найкращих вітчизняних стрічок, які бачила за останніх кілька років. Динамічна драма, що тримає в напрузі до останнього кадра. Де жодної зайвої деталі та жодного непотрібного діалогу. Де блискучі акторські роботи та прекрасна органічна мова, що ллється з уст героїв природно, як гірський потік. І головне, де є глибина, яку кожен зможе спробувати виміряти залежно від світогляду, відчуттів та емоцій.   

"Леонід (Олександр Яцентюк) повертається із заробітків в рідне буковинське село на зимові свята, — анонсують фільм в кінотеатрах. - Дружина вмовляє більше нікуди не їздити, та й син Назар (Станіслав Потяк) не хоче відпускати батька. Хлопець обирає ризикований спосіб завадити від’їзду – намагається спалити документи. Через необачність підлітка спалахує пожежа. Леонід обіцяє компенсувати усі збитки. Грошей на це піде чимало, тож він згадує часи, коли більшість місцевих знало його не як добропорядного сім’янина Леоніда, а як Памфіра, якому немає рівних у контрабанді та незаконному перетині кордону".

Фільм, який від дня своєї появи вже встиг здобути низку нагород та взяти участь у кінофестивалях у багатьох країнах,  зняли у копродукції Україна, Франція, Польща, Чилі та Люксембург. Це те якісне кіно, яке залишається в душі надовго і яким справді маємо усі підстави пишатись.

У головних ролях: Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран

"Небезпечний"

У кінотеатрах з 23 березня

Ще одна драматична стрічка про сильну духом людину. Однак уже не вітчизняна, а створена у копродукції Німеччини, Італії та Нідерландів німецьким режисером турецького походження Фатіхом Акіном. Режисер, який здобув собі славу такого, якого цікавлять передовсім колізії, що виникають під час зіткнення різних культур, цього разу створив фільм на основі історії життя біженця з Ірану (який попри серйозне кримінальне минуле зумів стати популярним реп-виконавцем та підприємцем) Гівара Хаджабі з псевдонімом Xatar, що з курдської мови означає "небезпечний". Стрічку засновано на його автобіографічній книзі, що вийшла у 2015 році.

"Спочатку біженець, потім дрібний злочинець, а згодом — великий наркодилер, - інтригують в кінотеатрах. - За сміливість і жорстокість його прозвали Небезпечним. Тепер у нього нова мета — стати зіркою гіп-гопу. Та як це зробити, коли тебе запроторили за ґрати?"

Ця біографічна кримінальна драма про історію успіху людини, яка - попри весь негатив, що випав на її долю, не зламалася, а повернулася до справжнього свого "я" і створила своє майбутнє. Нині у Вікіпедії Гівар Хаджабі фігурує як німецький підприємець, видавець, репер і продюсер, який також є засновником і власником лейблів Alles oder Nix Records, Kopfticker Records, Groove Attack TraX і Goldmann Entertainment.

У головних ролях: Еміліо Сакрая, Джессі Альберт, Хосе Баррош, Казим Демірбас, Юлія Ґолдберг.

"Великі сподівання"

Серіал з 26 березня на Нulu

Історична драма за однойменним романом Чарльза Діккенса, розроблена Стівеном Найтом. Перший сезон серіалу із 6 серій — це історія дорослішання "Піпа" - сироти, який прагне кращої долі в житті, однак є реальний світ та його підступи та спокуси. Чи спроможний буде Піп зрозуміти справжню ціну цього нового світу  і чи справді зможе стати тією людиною, якою хоче бути. 

В ролях: Фінн Вайтгед, Том Світ, Олівія Колман, Шалом Брюн-Франклінґ, Ешлі Томас, Джонні Гарріс, Тристан Грейвелл та інші.

"Нічний агент"

1 сезон серіалу з 23 березня на Netflix

Новий серіал про шпигунів та зрадників, автором якого є американський сценарист і телепродюсер Шон Раян ( "Щит", "Детектив Неш Бріджес", "Влада закону" та інші). Отож про дух звичайної людини при виконанні.

Відповідальний за лінію екстреного зв’язку агент ФБР приймає дзвінок, який занурює його в серце смертельно небезпечної змови за участю зрадника в Білому домі. Звичайно, він не може дозволити, аби країна потерпіла. 

У ролях: Ґабріель Бассо, Люсіан Б’юкенен, Хонг Чау

"Спадщина" (серіал, 4-й сезон)

З 26 березня на НВО

Властиво, на силі духа конкретної особистості цей американський сатирично-комедійно-драматичний телесеріал — навряд чи зосереджений. Але не сказати про нього неможливо. Адже його, чия прем'єра відбулася 3 червня 2018 року на HBO, називають одним із найкращих телесеріалів сучасності. Минулого року, початково створений режисером Джессі Армстронгом про вигадану родину Роїв — власників глобальної медіаімперії, цей телесеріал отримав аж 25 номінацій на "Еммі". Сьогодні говоримо про прем'єру його кінцевої — четвертої з десяти епізодів — частини.

Отже, шанований глава сімейства Логан Рой відчуває погіршення свого здоров'я. Хто з його чотирьох дітей, які борються між собою за його крісло, займе його посаду? Оскільки однією із головних особливостей "Спадщини" попередніх сезонів називали повну відсутність моралізаторської позиції, то цікаво, як режисер дасть собі раду з героями цього разу

У головних ролях: Браян Кокс, Джеремі Стронг, Кіран Калкін та інші

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