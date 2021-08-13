Паралімпійську збірну України провели на Ігри в Токіо
У Києві відбулася церемонія проводів паралімпійської збірної України на Ігри в Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Паралімпійську збірну України, до складу якої входять 143 спортсмени, провели на Ігри в Токіо. Українці змагатимуться в 15 видах спорту.
У церемонії проводів збірної взяли участь паралімпійці, тренерський склад, Володимир Зеленський і його дружина, а також олімпійський чемпіон Жан Беленюк.
Паралімпіада пройде з 24 серпня по 5 вересня.
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