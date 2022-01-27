ПАРЄ затвердила резолюцію з українськими поправками щодо санкцій проти РФ за зникнення людей у Криму та ОРДЛО
Парламентська асамблея Ради Європи затвердила резолюцію "Про припинення насильницьких зникнень на території держав Ради Європи", у якій містяться поправки України щодо поширення дії документу на територію окупованого Криму та ОРДЛО і санкцій проти РФ
Про це повідомила заступниця члена постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
"Базово доповідач у ній (резолюції, - ред.) згадував випадки лише кількох країн, що були предметом уваги Асамблеї (Білорусь, держави Південного Кавказу). До цього списку ми своїми поправками додали тимчасово окуповані території України (Крим, частини Донецької та Луганської областей)", - написала Кравчук.
Вона зазначила, що всі українські поправки до цієї резолюції підтримали. Відтак її дія поширюється на тимчасово окуповані Росією території України. Крім того, у документі пропонується розробити санкції проти осіб та організацій РФ, які причетні до зникнень людей на цих територіях.
"Пропонується розробити механізм санкцій, під які потраплять державні органи, групи та посадові особи, причетні до зникнень або які перешкоджають їхньому розслідуванню. Важливо використовувати всі можливості, щоб знову й знову нагадувати міжнародній спільноті про ситуацію, в якій опинилася Україна", - зазначила Кравчук.
- Нагадаємо, 24 січня у ПАРЄ оскаржили повноваження делегації РФ.
- 26 січня ПАРЄ не підтримала кандидатуру голови делегації РФ Петра Толстого на пост віцепрем'єра Парламентської асамблеї.
- Також було ратифіковано повноваження делегації РФ в Асамблеї, які оскаржували Україна та ще п'ять держав.
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