ПАРЄ затвердила резолюцію з українськими поправками щодо санкцій проти РФ за зникнення людей у Криму та ОРДЛО

Про це повідомила заступниця члена постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук.



"Базово доповідач у ній (резолюції, - ред.) згадував випадки лише кількох країн, що були предметом уваги Асамблеї (Білорусь, держави Південного Кавказу). До цього списку ми своїми поправками додали тимчасово окуповані території України (Крим, частини Донецької та Луганської областей)", - написала Кравчук.



Вона зазначила, що всі українські поправки до цієї резолюції підтримали. Відтак її дія поширюється на тимчасово окуповані Росією території України. Крім того, у документі пропонується розробити санкції проти осіб та організацій РФ, які причетні до зникнень людей на цих територіях.



"Пропонується розробити механізм санкцій, під які потраплять державні органи, групи та посадові особи, причетні до зникнень або які перешкоджають їхньому розслідуванню. Важливо використовувати всі можливості, щоб знову й знову нагадувати міжнародній спільноті про ситуацію, в якій опинилася Україна", - зазначила Кравчук.

