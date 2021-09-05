Парк в окупованій Гаспрі піде під забудову

Це місце є пам’яткою садово-паркового мистецтва й засновано у другій половині XIX століття. Парк розташовується на мисі Ай-Тодор на висоті 40-60 метрів над рівнем моря. На його території зосереджено понад 200 видів садових форм дерев і чагарників, передає Еспресо.TV.

Відповідні зміни у режим особливої ​​охорони парку-пам’ятника садово-паркового мистецтва планує внести підконтрольний РФ "уряд" Криму. Проєкт "документа" опубліковано на порталі “Ради Міністрів” Криму, наводить деталі АРК.

Згідно із "документом", в Харакському парку ділянку в 11,6 га (77% площі всього парку) буде передано під санаторну діяльність. Окупаційна "влада" плануює дозволити забудову 25% ділянки будівлями не вище 6 поверхів. Частину землі, що залишилася передадуть під забудову 9-поверховими будинками в східній частині парку.

Раніше, незважаючи на обурену громадськість і звернення до російського президента з проханням припинити варварську діяльність на території парку, окупаційна "влада" віддала під забудову Фороський парк.





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