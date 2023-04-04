Парламент Чилі, губернатори США, Трюдо та фон дер Ляєн: Зеленський розповів про низку міжнародних звернень та розмов
4 березня Зеленський мав звернення до парламенту Чилі та губернаторів США, а також розмови з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
4 березня Зеленський мав звернення до парламенту Чилі та губернаторів США, а також розмови з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
"Щойно звернувся до парламенту Чилі – ще однієї країни, яка почула Україну, почула те, чого ми прагнемо. Не важливо, яка відстань між нашими народами. Ми однаково цінуємо життя й захищаємо міжнародний порядок. Маємо позбавити рашизм навіть надії на підтримку в Латинській Америці.
Звернувся й до губернаторів штатів США – це вперше таке особливе звернення саме до обраних громадянами представників кожного штату. Подякував їм за підтримку, підкреслив, як ми разом з Америкою можемо не лише перемогти у битві, що триває, а й довести, що свобода й співпраця завжди відновлюють нормальне життя після ударів агресії", - йдеться у зверненні.
Також президент повідомив, що провів сьогодні й кілька міжнародних розмов, розмов із нашими партнерами.
"Подякував Канаді та особисто пану прем'єр-міністру Трюдо за незмінну підтримку. За черговий її прояв – фінансову допомогу, обсягом 2 мільярди 400 мільйонів канадських доларів, які наш бюджет уже отримав. Докладно обговорили ситуацію на полі бою й безпекові потреби нашої держави.
Щоб швидше відкинути ворога з нашої землі й тим самим швидше завершити цю війну, ми маємо ще більше мобілізувати світ, наших партнерів, усі народи, які не погоджуються з тим хаосом, який російська агресія несе світові.
Говорив з Урсулою фон дер Ляєн, пані президенткою Єврокомісії. Наші кроки у євроінтеграції, наші спільні заходи, які готуємо... Новий санкційний пакет Євросоюзу, який неодмінно має продовжити лінію тиску на Росію, тиску, щоб зменшити її терористичний потенціал, її загрозу", - додав Володимир Зеленський.
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