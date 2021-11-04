Парламент Ізраїлю вперше за три роки ухвалив річний бюджет

У четвер вранці парламент Ізраїлю вперше за три роки ухвалив бюджет, повідомляє The Washington Post.



Це важливий крок для Єрусалима на шляху до стабілізації своєї влади, адже з березня 2018 року бюджет не вдавалося утвердити жодного разу.



Після трьох днів обговорень та нічного голосування усі 61 члени коаліції підтримали новий бюджет.



"Це свято для Ізраїлю", - написав у своєму Twitter прем’єр-міністр Нафталі Бенет.



Перед урядом стояв дедлайн 14 листопада 2021, у випадку недотримання якого повинні були настати п’яті для країни дострокові вибори парламенту. Через нещодавні суперечки між членами коаліції прем’єр-міністра Бенета виникали припущення, що криза буде продовжуватися.



Експерти попереджали, що без чіткого бюджету державний апарат Ізраїлю втрачає стабільність із кожним місяцем. Фінансування було значною мірою заморожене навіть тоді, коли країна зіткнулася із пандемією, економічним спадом і військовим напруженням у регіоні. У вечір голосування ізраїльський центральний банк наголошував на "колосальній економічній значимості" моменту.



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