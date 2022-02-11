Парламент Латвії схвалив закон про виплату компенсацій жертвам Голокосту

Про це повідомляє Associated Press.



Після років суперечок щодо законопроєкту Сейм проголосував за ухвалення Закону про компенсацію доброї волі латвійській єврейській громаді в остаточному читанні. За закон проголосували 64 депутати, проти - 21.



Законопроєкт дозволяє витратити €40 млн ($45 млн) протягом 10 років на відродження єврейської громади Латвії чисельністю 9 500 осіб, надання соціальної та матеріальної допомоги тим, хто пережив Голокост, а також на фінансування єврейських шкіл, реставрації будівель та культурних проєктів.



Голова Латвійської ради єврейських громад Аркадій Сухаренко високо оцінив "цей історичний крок", зроблений депутатами.



"Завершення цього процесу демонструє, що навіть через 77 років після закінчення Голокосту для справедливості ніколи не пізно", - заявив він.



Тривалі переговори за участю Всесвітньої єврейської організації реституцій (WJRO), представників латвійських євреїв та урядових органів почалися у 2005 році. До переговорів також були залучені США та Ізраїль.



У червні 1940 року Латвія була окупована Радянською Червоною армією, яку через рік відтіснили наступаючі війська нацистської Німеччини. Москва повернула Латвію наприкінці 1944 року, і країна залишалася частиною СРСР, поки не здобула незалежність у 1991 році.



До Другої світової війни в Латвії проживало близько 95 000 євреїв. Процвітаюча довоєнна громада зазнала величезних втрат під час нацистської окупації. На той час, коли Червона армія знову окупувала Латвію, загинуло приблизно 90% євреїв країни.



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