Парламент планує продовжити дію воєнного стану та мобілізації

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

"Найближчі дні у парламент буде внесено президентом закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації", - йдеться в заяві.

Це пов’язано з продовженням військової агресії Росії проти України.

Повідомляється, що скоріш за все їх знову продовжать на 90 днів, до лютого 2024 року.

Для прийняття проєктів закону щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації потрібен підпис Зеленського, після чого укази віддають на затвердження в Раду, далі до Комітету з питань оборони та на погодження більшості народних депутатів. Голосування заплановано на наступний тиждень.

Що відомо про воєнний стан в Україні

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Уперше воєнний стан та мобілізацію оголосили з 24 лютого до 25 травня 2022 року. Згодом парламент і президент продовжували дію:

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада тогоріч;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня.

з 17 серпня до 15 листопада.

Законопроєкти №9533 та №9532 передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це буде вже дев’яте продовження цих заходів з початку повномасштабної війни.

В умовах воєнного стану забороняється:

зміна Конституції України та АР Крим;

проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

Також запроваджена комендантська година.