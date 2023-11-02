Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Парламент планує продовжити дію воєнного стану та мобілізації

Парламент планує продовжити дію воєнного стану та мобілізації

2 листопада, 2023 четвер
10:33
Війна з Росією Воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський збирається внести до Верховної Ради України законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на території країни

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

"Найближчі дні у парламент буде внесено президентом закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації", - йдеться в заяві.

Це пов’язано з продовженням військової агресії Росії проти України.

Повідомляється, що скоріш за все їх знову продовжать на 90 днів, до лютого 2024 року.

Для прийняття проєктів закону щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації потрібен підпис Зеленського, після чого укази віддають на затвердження в Раду, далі до Комітету з питань оборони та на погодження більшості народних депутатів. Голосування заплановано на наступний тиждень.

Що відомо про воєнний стан в Україні

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Уперше воєнний стан та мобілізацію оголосили з 24 лютого до 25 травня 2022 року. Згодом парламент і президент продовжували дію:

  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада тогоріч;
  • з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня.
  • з 17 серпня до 15 листопада.

 Законопроєкти №9533 та №9532 передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це буде вже дев’яте продовження цих заходів з початку повномасштабної війни.

В умовах воєнного стану забороняється:

  • зміна Конституції України та АР Крим;
  • проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;
  • проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

Також запроваджена комендантська година.

Новини
Верховна Рада
мобілізація
Воєнний стан
Читайте також:
Українські військові ЗСУ
31 жовтня, 2023 вiвторок
На розгляд комітету Ради надійшов законопроєкт про врегулювання ротації військових на фронті
1 листопада, 2023 середа
ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ біля Піщанівки і Пойми на лівобережжі Херсонщини, - ISW
Авдіївка, коксохімічний комбінат
1 листопада, 2023 середа
Охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату, - військовослужбовець "Сєвєр"
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 39.48
    Продаж 40.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 листопада
11:01
Ексклюзив
Крим
Як журналісти працюють в окупації в Криму
11:00
Огляд
Кадр з фільму "Іван і Марта"
Фільм "Іван і Марта": те, що ми не знали про Івана Дзюбу
10:49
ЗРК С-400 РФ
Росія впродовж тижня втратила 4 ЗРК: британська розвідка пояснила, як це вплине на ситуацію на фронті
10:48
рашисти
Під час повномасштабної війни зафіксовано понад 107 тис. російський злочинів, - Офіс генпрокурора
10:43
Папа Римський Франциск
"Світ переживає темні часи": Папа Франциск назвав найсерйознішою проблемою збройову промисловість
10:18
Доставляли ухилянтів до кордону на кареті швидкої допомоги: правоохоронці затримали підозрюваних
10:09
OPINION
Володимир Гевко
"Мовний талібан", "драконівські мовні закони": маніпуляція, скроєна за лекалами Росії
10:05
російська ракета Харків
У залишках нової російської ракети С-400 знайшли іноземну плату, - ОП
09:59
Путін та Кім Чен Ин
У Південній Кореї припускають, що КНДР могла передати Росії балістичні ракети малої дальності
09:58
Ексклюзив
РФ перекинула з Бердянська вертольоти після удару ATACMS, - райрада
09:34
Іван Дзюба
Історія про кохання та громадську позицію: в Україні почався показ фільму "Іван і Марта" про життя публіциста Івана Дзюби
09:33
зґвалтували дівчину під час окупації
Прокурор Бєлоусов розповів, чому окупанти ґвалтують, катують і вбивають цивільних українців
08:55
Телескоп Hubble відновив роботу
Телескоп Hubble побачив "танцюючу" спіральну галактику
08:54
Фукусіма
Японія почала скидати в океан третю партію очищеної води з АЕС у Фукусімі
08:33
OPINION
Микола Княжицький
Влада мусить створити уряд єдності для перемоги над Росією
08:32
Оновлено
Херсонщина
Армія РФ зранку обстріляла селище Станіслав на Херсонщині: загинула жінка
08:29
Папа Римський Франциск
Папа Римський вперше візьме участь у кліматичному саміті в Дубаї
08:14
Ексклюзив
Окупанти
Замість Криму в Запорізьку область: депутат облради Лишенко розповів про зміну місця ротаційного плацдарму РФ
08:09
Олексій Данілов
Данілов: РФ готується до ударів по критичній інфраструктурі взимку
08:05
російські військові кораблі в Чорному морі
Росіяни утримують у своїх водах 4 кораблі: скільки серед них ракетоносіїв
08:03
OPINION
Ігор Дядюра
Про українське "податкове пекло"
07:50
Інфографіка
розбита російська техніка
Літак, 42 артсистеми та 930 окупантів: втрати росіян за добу війни в Україні
07:38
Інтерв’ю
Інна Совсун
Про Арестовича, АллатРа, одностатеві партнерства та вибори під час війни. Велика розмова Еспресо з Інною Совсун
07:24
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило про атаку шести дронів в окупованому Криму
07:20
Держдепартамент США
Байден висунув кандидата на посаду заступника Блінкена: що про нього відомо
07:16
Авіакатастрофа
У Мексиці розбився літак санітарної авіації: загинули 4 члени екіпажу
06:50
Армія РФ атакувала Херсонщину
Росіяни ввечері вкотре атакували Херсон: поранена жінка
06:43
У ЄС компанії Meta заборонять таргетовану рекламу
06:38
Папа Франциск
ВІйна в Ізраїлі: Папа Римський підтримав концепцію двох держав
06:30
Авдіївка
Армія РФ готує нові хвилі атак на Авдіївку, попри великі втрати, - ISW
06:15
франківська ТрО
Міноборони планує реформувати ТЦК, - Forbes
05:59
Голодомор
У США ще три штати визнали Голодомор геноцидом українців, - Маркарова
05:47
дрони
Добровольчу частину Сил оборони Естонії навчать працювати з дронами
05:36
Альфа-Банк
Наближеному до Кремля олігарху Кузьмичову у Франції оголосили звинувачення
05:08
Китай та США
США та Китай домовились обговорити контроль за ядерною зброєю, - WSJ
04:40
Антонівський міст
Сили оборони продовжують атаки на Лівобережжі Херсонщини, - ISW
04:12
сектор Газа
З Гази у Єгипет евакуювали 360 іноземців і 81 пораненого палестинця, – CNN
03:44
У Мінську літак Belavia здійснив жорстку посадку і заблокував роботу аеропорту
03:16
ізраїльські солдати
США планують ввести миротворців до Гази після перемоги над ХАМАС, - Politico
02:48
Молдова
Молдова скасувала членські внески у СНД і готує вихід зі співдружності
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV