Партизани на Луганщині влаштували пошкодження залізниці, якою окупанти возили боєприпаси, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового. Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці. Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт. Раніше…"- сказав очільник області.

Сьогодні, 30 липня, Збройні сили України оприлюднили відеопідтвердження знищення залізничного Антонівського мосту на Херсонщині.

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