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Головна війна з Росією ЗСУ заявили про знищення залізничного Антонівського мосту на Херсонщині

ЗСУ заявили про знищення залізничного Антонівського мосту на Херсонщині

30 липня, 2022 субота
16:49
війна з Росією

Збройні Сили України оприлюднили відеопідтвердження знищення залізничного Антонівського мосту на Херсонщині

Про це повідомили в telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.

"Залізнодорожний Антонівський міст - фсьо! Шансів щоби вижити для орків, навколо яких поступово звужується зашморг оточення, стає все менше. Вам ніхто не пробачить тортурів і знущань над полоненими, вбивств дітей і жінок, руйнування України в цілому", - повідомляє СтратКом ЗСУ.

Також, оприлюднено відповідне відео з кадрами зруйнованого залізничного Антонівського мосту.

  • 19 липня українська армія вдарила по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових.
  • Антонівські мости, автомобільний та залізничний, сполучають різні береги Дніпра на Херсонщині.
  • 23 липня народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що для поповнення боєприпасів у ворога залишиться Каховська дамба, яка буде під прицілом HIMARS.

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ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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