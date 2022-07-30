Про це повідомили в telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.

"Залізнодорожний Антонівський міст - фсьо! Шансів щоби вижити для орків, навколо яких поступово звужується зашморг оточення, стає все менше. Вам ніхто не пробачить тортурів і знущань над полоненими, вбивств дітей і жінок, руйнування України в цілому", - повідомляє СтратКом ЗСУ.

Також, оприлюднено відповідне відео з кадрами зруйнованого залізничного Антонівського мосту.

19 липня українська армія вдарила по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових.

Антонівські мости, автомобільний та залізничний, сполучають різні береги Дніпра на Херсонщині.

23 липня народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що для поповнення боєприпасів у ворога залишиться Каховська дамба, яка буде під прицілом HIMARS.

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