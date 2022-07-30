ЗСУ заявили про знищення залізничного Антонівського мосту на Херсонщині
Збройні Сили України оприлюднили відеопідтвердження знищення залізничного Антонівського мосту на Херсонщині
Про це повідомили в telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.
"Залізнодорожний Антонівський міст - фсьо! Шансів щоби вижити для орків, навколо яких поступово звужується зашморг оточення, стає все менше. Вам ніхто не пробачить тортурів і знущань над полоненими, вбивств дітей і жінок, руйнування України в цілому", - повідомляє СтратКом ЗСУ.
Також, оприлюднено відповідне відео з кадрами зруйнованого залізничного Антонівського мосту.
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