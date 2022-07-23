Коли ЗСУ зруйнують Антонівський міст - ворог потрапить у капкан, - полковник Костенко
Народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що для поповнення боєприпасів у ворога залишиться Каховська дамба, яка буде під прицілом HIMARS
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російська армія вже не може використовувати Антонівський міст на 100%. ЗСУ працюють над його знищенням. Буде проведено ще кілька операцій нашими РСЗВ - і ворог уже не зможе перевозити боєкомплекти. Коли ЗСУ зруйнують Антонівський міст - ворог потрапить у капкан, чим і скористається наше військове керівництво", - наголосив Костенко.
Полковник СБУ додав, що противник знаходиться у скрутному становищі, на деяких ділянках ініціатива за ЗСУ.
"На Херсонщині ворогу завдали серйозних ударів по тилах. Велика кількість складів БК було знищено. У ворога нема артилерійської потужності на передньому краї", - підкреслив Костенко.
- Українська армія вдарила по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових
- Проїзд Антонівським мостом можливий лише для легкового та пасажирського транспорту, вантажівки та військова техніка можуть перетнути Дніпро лише далі на 80 кілометрів, по дамбі Каховської ГЕС
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