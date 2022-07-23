Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російська армія вже не може використовувати Антонівський міст на 100%. ЗСУ працюють над його знищенням. Буде проведено ще кілька операцій нашими РСЗВ - і ворог уже не зможе перевозити боєкомплекти. Коли ЗСУ зруйнують Антонівський міст - ворог потрапить у капкан, чим і скористається наше військове керівництво", - наголосив Костенко.

Полковник СБУ додав, що противник знаходиться у скрутному становищі, на деяких ділянках ініціатива за ЗСУ.

"На Херсонщині ворогу завдали серйозних ударів по тилах. Велика кількість складів БК було знищено. У ворога нема артилерійської потужності на передньому краї", - підкреслив Костенко.