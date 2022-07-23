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Головна війна з Росією Коли ЗСУ зруйнують Антонівський міст - ворог потрапить у капкан, - полковник Костенко
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Коли ЗСУ зруйнують Антонівський міст - ворог потрапить у капкан, - полковник Костенко

23 липня, 2022 субота
17:37
війна з Росією Антонівський міст

Народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що для поповнення боєприпасів у ворога залишиться Каховська дамба, яка буде під прицілом HIMARS

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російська армія вже не може використовувати Антонівський міст на 100%. ЗСУ працюють над його знищенням. Буде проведено ще кілька операцій нашими РСЗВ - і ворог уже не зможе перевозити боєкомплекти. Коли ЗСУ зруйнують Антонівський міст - ворог потрапить у капкан, чим і скористається наше військове керівництво", - наголосив Костенко.

Полковник СБУ додав, що противник знаходиться у скрутному становищі, на деяких ділянках ініціатива за ЗСУ.

"На Херсонщині ворогу завдали серйозних ударів по тилах. Велика кількість складів БК було знищено. У ворога нема артилерійської потужності на передньому краї", - підкреслив Костенко.

  • Українська армія вдарила по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових
  • Проїзд Антонівським мостом можливий лише для легкового та пасажирського транспорту, вантажівки та військова техніка можуть перетнути Дніпро лише далі на 80 кілометрів, по дамбі Каховської ГЕС

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