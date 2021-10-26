Патріарх Варфоломій виписався з лікарні у Вашингтоні та зустрівся з Байденом і Блінкеном
Вселенський патріарх Варфоломій виписався з лікарні у Вашингтоні, де провів ніч під наглядом медиків після приїзду до США
Про це повідомив у Twitter архієпископ Грецької православної архиєпархії Америки Ельпідофор.
"Я радий повідомити всім, що нашого духовного отця, Його Всесвятість, щойно виписали з лікарні. Він почувається добре і готовий продовжити свій офіційний Апостольський візит", - написав Ельпідофор.
Після виписки з лікарні Варфоломій зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
"Вдячний держсекретареві Блінкену за нашу зустріч у Держдепі, на якій Вселенський патріарх висловив занепокоєння з приводу тяжкого становища християн на Близькому Сході, звернув увагу на невідкладну потребу політичних дій у відповідь на кліматичну кризу та наголосив на ролі міжрелігійного діалогу", - написав Ельпідофор.
Крім того, Варфоломій також зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі.
"Щиро вдячний президенту Джо Байдену за нашу зустріч в Овальному кабінеті, де Вселенський Патріарх звернувся щодо невідкладної реакції політичних лідерів на клімачну кризу, розповсюдження вакцин від COVID-19 у країнах, що розвиваються, і відновлення семінарії на Халкі", - написав Ельпідофор.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували у США.
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