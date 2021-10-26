Патріарх Варфоломій виписався з лікарні у Вашингтоні та зустрівся з Байденом і Блінкеном

Про це повідомив у Twitter архієпископ Грецької православної архиєпархії Америки Ельпідофор.



"Я радий повідомити всім, що нашого духовного отця, Його Всесвятість, щойно виписали з лікарні. Він почувається добре і готовий продовжити свій офіційний Апостольський візит", - написав Ельпідофор.



Після виписки з лікарні Варфоломій зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.



"Вдячний держсекретареві Блінкену за нашу зустріч у Держдепі, на якій Вселенський патріарх висловив занепокоєння з приводу тяжкого становища християн на Близькому Сході, звернув увагу на невідкладну потребу політичних дій у відповідь на кліматичну кризу та наголосив на ролі міжрелігійного діалогу", - написав Ельпідофор.



Крім того, Варфоломій також зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі.



"Щиро вдячний президенту Джо Байдену за нашу зустріч в Овальному кабінеті, де Вселенський Патріарх звернувся щодо невідкладної реакції політичних лідерів на клімачну кризу, розповсюдження вакцин від COVID-19 у країнах, що розвиваються, і відновлення семінарії на Халкі", - написав Ельпідофор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували у США.