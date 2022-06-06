Патрульна поліція затримала у Києві трьох людей. Фотографували руйнування після ракетного удару та пересилали фото на російський номер
Затримання відбулося у Дарницькому районі столиці
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
"Під час несення служби на одному з блокпостів в Оболонському районі увагу інспекторів привернув пасажир міжміського автобуса. Чоловік помітно нервував та постійно плутався у своїй особистій інформації. А також не зміг навіть чітко назвати своє ім'я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу чоловіка. Виявилося, що 54-річний громадянин, ймовірно, учасник незаконних збройних формувань на сході країни", - йдеться у повідомленні.
"Трьох зловмисників інспектори затримали того ж дня у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу. Затримані віком від 26 до 39 років фотографували руйнування, які завдали російські крилаті ракети, та пересилали знімки на номер абонента російського оператора", - йдеться у повідомленні.
Патрульні передали всіх затриманих слідчо-оперативній групі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.13
Купівля 34.13Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 36.1Продаж 37.53
- Актуальне
- Важливе