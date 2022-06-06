Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Під час несення служби на одному з блокпостів в Оболонському районі увагу інспекторів привернув пасажир міжміського автобуса. Чоловік помітно нервував та постійно плутався у своїй особистій інформації. А також не зміг навіть чітко назвати своє ім'я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу чоловіка. Виявилося, що 54-річний громадянин, ймовірно, учасник незаконних збройних формувань на сході країни", - йдеться у повідомленні.

"Трьох зловмисників інспектори затримали того ж дня у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу. Затримані віком від 26 до 39 років фотографували руйнування, які завдали російські крилаті ракети, та пересилали знімки на номер абонента російського оператора", - йдеться у повідомленні.

Патрульні передали всіх затриманих слідчо-оперативній групі.

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