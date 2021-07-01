Пенсія в Україні з 1 липня зросте для 5 млн українців, - Мінсоцполітики
Мінімальна пенсія з 1 липня зросте до 1854 грн з 1769 грн
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
Згідно з повідомленням, з 1 липня у зв'язку із підвищенням до 1854 грн прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, мінімальна пенсія також зросте до 1854 грн з 1769 грн.
Крім того, зростуть надбавки до пенсій за понаднормовий стаж, підвищення, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.
Зазначається, що з 1 липня 2021 року буде встановлено підвищення у розмірі 100 грн до страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.
У Мінсоцполітики зауважили, що це підвищення стосуватиметься понад 5 млн пенсіонерів.
Крім того, додали у відомстві, з 1 жовтня 2021 року буде встановлено щомісячну доплату до пенсії для пенсіонерів віком 75-80 років, яка становитиме до 400 грн. Це підвищення стосуватиметься майже 1 млн пенсіонерів.
При цьому мінімальна пенсійна виплата для них становитиме 2500 грн за наявності страхового стажу 20-25 років і більше.
З 1 грудня у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65 років і за наявності у них 30-35 років страхового стажу зросте з 2400 до 2600 грн.
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