Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Пенсійний фонд почав виплати додаткових 400 грн для пенсіонерів 75-80 років

Пенсійний фонд почав виплати додаткових 400 грн для пенсіонерів 75-80 років

5 жовтня, 2021 вiвторок
11:00

Пенсійний фонд України (ПФУ) почав виплати додаткових 400 грн для пенсіонерів 75-80 років

Про це у Facebook повідомила пресслужба ПФУ.

Згідно з повідомленням, з 4 жовтня пенсіонери віком від 75 до 80 років почнуть отримувати доплати до пенсій у розмірі 400 грн.

"Вже сьогодні підвищені пенсії отримають ті, у кого датою виплати є 4 число. Інші пенсіонери віком від 75 до 80 років отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати", - зазначили у пресслужбі.

У пресслужбі зауважили, що після встановлення такої компенсаційної виплати пенсія не може перевищувати 10 340,35 грн.

Крім того, для цієї категорії громадян мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2500 гривень.

У ПФУ додали, що пенсіонерам, які досягнуть віку 75 років після 1 жовтня 2021 року, щомісячна компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення зазначеного віку. Якщо ж пенсіонеру виповниться 80 років, то з дати досягнення такого віку щомісячна компенсаційна виплата зросте на 100 грн - до 500 грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Пенсійний фонд
пенсії
доплати
Читайте також:
Наталка Діденко
4 жовтня, 2021 понедiлок
Українців очікують нічні заморозки й рвучкий вітер, проте вдень температура повітря зросте, - Наталка Діденко
26 вересня, 2021 неділя
Джошуа назвав несподівану причину поразки від Усика
Бундестаг
3 жовтня, 2021 неділя
До влади в Німеччині прийшли політики формату банківських службовців. Їм безпечніше рятувати клімат, а не Україну від Путіна, - Борис Райтшустер
Київ
+6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.38
    Купівля 26.38
    Продаж 26.63
  • EUR
    Купівля 30.52
    Продаж 30.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
5 жовтня
12:01
Олександр Усик (ліворуч) проти Ентоні Джошуа
Розвели як лохів: Екстренер Кличка запідозрив Усика та Джошуа у договірному бою
11:59
Дмитро Разумков
Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань
11:53
Рада розгляне "ресурсний" законопроєкт у другому читанні за скороченою процедурою
11:51
Ірина Геращенко: нарешті Зеленський і його схеми відмивання брудних грошей Коломойського – на перших шпальтах світових видань
11:47
Україна не планує обговорювати з Росією відновлення прямих закупівель газу, - Шмигаль
11:39
Кличко: 99% госпіталізованих з коронавірусом у Києві - невакциновані
11:19
PR
Джекпот Євромільйонів вже досяг 178 мільйонів євро, виграти приз онлайн може будь-який житель України
11:16
"Слугам" у туалетах Ради роздавали гроші за підтримку закону про олігархів, - нардеп Поляков
11:13
Кіліан Мбаппе
Мбаппе заявив про готовність відмовитися від виступів за збірну Франції
10:54
СБУ заблокувала у Вінниці масштабну схему заволодіння коштами громадян через роботу підпільного "call-центру"
Отримували щомісяця понад 6 млн грн: у Вінниці "call-центр" виманював гроші у громадян
10:52
У Нацполіції мають намір притягнути до кримінальної відповідальності громадян, які скористалися підробленими COVID-документами
10:44
Бій Ломаченко - Лопес
Лопеса можуть примусити провести реванш з Ломаченком
10:29
У "Дії" можуть з'явитися сертифікати про ПЛР-тестування та для громадян, які перехворіли на COVID-19
10:25
Вісім областей України ризикують потрапити у "помаранчеву" зону
10:06
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
Легендарний боксер вказав на вирішальну помилку Джошуа у бою з Усиком
09:59
У Вінниці розпочався тиждень Патріарха Любомира Гузара
У Вінниці розпочався тиждень Патріарха Любомира Гузара
09:45
Джастін Торнтон
У США боєць змішаних єдиноборств помер після поразки нокаутом
09:35
Віталій Кличко
Кличко назвав карантинні обмеження, які можуть ввести у Києві
09:24
Курс валют: долар продовжує дешевшати
09:09
Лассіна Траоре
Лідер "Шахтаря" ризикує пропустити рік через травму
09:07
Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв'ю з очільником "Укрексімбанку"
08:45
Олексій Гончаренко
"Слуги народу" не можуть зібрати необхідну кількість голосів за відставку Разумкова, - Гончаренко
08:28
Деонтей Вайлдер
Вайлдер поділився очікуваннями від другого бою Усик - Джошуа
08:23
ООС
Доба на фронті: окупанти обстріляли українські позиції біля Лебединського та Новотошківського
08:15
коронавірус
Коронавірус: в Україні за добу виявили майже 10 тис. нових випадків
07:59
Міхеїл Саакашвілі
За Грузію варто жити і варто померти, - Саакашвілі назвав умову припинення голодування
07:35
соцмережі
Facebook, Instagram, WhatsApp відновили роботу. Цукерберг вибачився
07:19
У Києві вантажівка протаранила легковика
07:00
Ексклюзив
податки
Які податки планує підвищити Верховна Рада. Експерти пояснюють
2021, понедiлок
4 жовтня
23:01
Обвалення соцмереж: статки Цукерберга зменшилися на $7 млрд за кілька годин, - Bloomberg
22:46
Не працюють перепустки: співробітники Facebook не можуть потрапити до офісу, щоб оцінити масштаб збою, - NYT
22:24
Світові авіакомпанії зобов'язалися досягти нульових викидів CO2 до 2050 року
22:16
Міграційна криза: Білорусь вийшла з угоди з ЄС про реадмісію
21:59
Анжеліка Терлюга
Призерка Олімпіади-2020 Терлюга звабила фанатів новою світлиною з відпочинку на Мальдівах
21:51
Олександр Новіков
НАЗК врахує інформацію з Pandora Papers при перевірці е-декларацій Зеленського і Баканова
21:48
Олександр Петраков
Петраков відмовився пояснювати, чому не викликав у збірну України Малиновського
21:27
Ще двох людей затримали у справі про незаконний перетин грузинського кордону Саакашвілі
21:21
Підпалили птахоферму, вдерлися до крамниці: у Польщі затримали трьох українців
21:02
Оновлено
Facebook
У роботі соцмереж та сервісів стався глобальний збій: список ресурсів
21:00
Георгій Бущан
Одні з ключових гравців "Динамо" підписали нові контракти з клубом
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV