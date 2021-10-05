Пенсійний фонд почав виплати додаткових 400 грн для пенсіонерів 75-80 років

Про це у Facebook повідомила пресслужба ПФУ.



Згідно з повідомленням, з 4 жовтня пенсіонери віком від 75 до 80 років почнуть отримувати доплати до пенсій у розмірі 400 грн.



"Вже сьогодні підвищені пенсії отримають ті, у кого датою виплати є 4 число. Інші пенсіонери віком від 75 до 80 років отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати", - зазначили у пресслужбі.



У пресслужбі зауважили, що після встановлення такої компенсаційної виплати пенсія не може перевищувати 10 340,35 грн.



Крім того, для цієї категорії громадян мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2500 гривень.



У ПФУ додали, що пенсіонерам, які досягнуть віку 75 років після 1 жовтня 2021 року, щомісячна компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення зазначеного віку. Якщо ж пенсіонеру виповниться 80 років, то з дати досягнення такого віку щомісячна компенсаційна виплата зросте на 100 грн - до 500 грн.

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