Перед аеропортом Кабула прогримів вибух, - Пентагон

Про це пише СNN.



За словами двох американських чиновників, у четвер біля міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая пролунав вибух.



Один чиновник сказав, що є поранення серед афганців, але поки немає інформації про жертви США.



Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив вибух біля аеропорту.



"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Наразі незрозумілі жертви. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - сказав він у твіттері.



Місцеві ЗМІ повідомляють про 15 поранених від вибуху.

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