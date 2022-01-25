Перед матчем Кубка Африки у тисняві загинули вболівальники

Про це повідомляє Reuters.

Трагедія сталася в Яунде (Камерун) перед грою 1/8 фіналу Кубка Африки між збірними Камеруну та Коморських островів, яка завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Натовп вболівальників намагався пройти на стадіон, охорона не змогла стримати фанатів. Люди непритомніли та падали, інші наступали на них.

Внаслідок тисняви загинуло щонайменше шестеро людей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb