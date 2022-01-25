Перед матчем Кубка Африки у тисняві загинули вболівальники
Через тисняву перед матчем Кубка Африки між Камеруном та Коморськими островами загинуло щонайменше шестеро людей
Про це повідомляє Reuters.
Трагедія сталася в Яунде (Камерун) перед грою 1/8 фіналу Кубка Африки між збірними Камеруну та Коморських островів, яка завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.
Натовп вболівальників намагався пройти на стадіон, охорона не змогла стримати фанатів. Люди непритомніли та падали, інші наступали на них.
Внаслідок тисняви загинуло щонайменше шестеро людей.
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