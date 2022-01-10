Перед перемовинами між США й РФ відбудеться засідання комісії НАТО-Україна

Про це йдеться на сайті НАТО.



Ольга Стефанішина стане учасницею засідання комісії НАТО-Україна, яке очолить Єнс Столтенберг.



Генсек Альянсу й віцепрем'єр-міністерка України з питань євроінтеграції проведуть спільну пресконференцію.



Засідання комісії буде перед переговорами США й РФ щодо України в Женеві 10 січня, зустріччю Рада Росія - НАТО 12 січня, засіданням Постійної ради ОБСЄ 13 січня.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb