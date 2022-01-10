Перед перемовинами між США й РФ відбудеться засідання комісії НАТО-Україна
10 січня Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе спільну пресконференцію з віцепрем'єр-міністеркою України з питань європейської інтеграції Ольгою Стефанішиною
Про це йдеться на сайті НАТО.
Ольга Стефанішина стане учасницею засідання комісії НАТО-Україна, яке очолить Єнс Столтенберг.
Генсек Альянсу й віцепрем'єр-міністерка України з питань євроінтеграції проведуть спільну пресконференцію.
Засідання комісії буде перед переговорами США й РФ щодо України в Женеві 10 січня, зустріччю Рада Росія - НАТО 12 січня, засіданням Постійної ради ОБСЄ 13 січня.
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