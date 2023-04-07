Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Майка Пенроуза, колишнього виконавчого директора Unicef ​​у Великій Британії, який виконує обов’язки гендиректора нового фонду, усе готове до передачі коштів Україні. Фонд лише чекає схвалення від британського уряду.

"Ми готові до роботи і просто чекаємо на схвалення. Існують складнощі та затримки, пов’язані з політичним схваленням як між Великою Британією та ЄС, так і в самій Британії", - сказав Пенроуз.

Посадовець розповів, що його команда завершила роботу над усією документацією, необхідною для створення фонду. На посаду голови запропонували призначити генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланда. Крім цього, готовий шорт-лист кандидатів до складу правління з семи членів та кандидатури інвестиційних менеджерів, які керуватимуть грошима.

Утім жодних рішень про передачу коштів фонд ухвалювати не може, поки британський уряд не погодить відповідні процедури.