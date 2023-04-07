Передача $3 млрд Україні від продажу ФК "Челсі" затримується британським урядом
Фонд, що створюється для передачі Україні $3 млрд від продажу російським мільярдером Романом Абрамовичем ФК "Челсі", майже готовий до роботи, але схвалення урядом Великої Британії триває довше, ніж очікувалося
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами Майка Пенроуза, колишнього виконавчого директора Unicef у Великій Британії, який виконує обов’язки гендиректора нового фонду, усе готове до передачі коштів Україні. Фонд лише чекає схвалення від британського уряду.
"Ми готові до роботи і просто чекаємо на схвалення. Існують складнощі та затримки, пов’язані з політичним схваленням як між Великою Британією та ЄС, так і в самій Британії", - сказав Пенроуз.
Посадовець розповів, що його команда завершила роботу над усією документацією, необхідною для створення фонду. На посаду голови запропонували призначити генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланда. Крім цього, готовий шорт-лист кандидатів до складу правління з семи членів та кандидатури інвестиційних менеджерів, які керуватимуть грошима.
Утім жодних рішень про передачу коштів фонд ухвалювати не може, поки британський уряд не погодить відповідні процедури.
- Російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні кошти, які він одержав від продажу футбольного клубу "Челсі".
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