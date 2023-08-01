Про це пише САП у телеграмі.

Відповідно до угоди суд визнав колишнього міністра винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

З ексміністром було укладено угоду про визнання винуватості.

"Враховано беззаперечне визнання указаною особою своєї винуватості в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а також наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидшого судового провадження, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне покарання особі", - йдеться у повідомленні САП.

Також йдеться, що обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія Дронів". Та надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

Окрім цього, за вироком суду йому призначено узгоджене основне покарання у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

САП додає, що справа спроби передачі хабаря від ексміністра екології стала одним із найбільших донатів на ЗСУ в Україні.

"За фактом спроби передачі рекордного хабаря керівництву антикорупційних органів було проведено досудове розслідування по двох кримінальних провадженнях. Перше стосувалося учасників, що безпосередньо займалися організацією передачі неправомірної вигоди. Друге - безпосередньо колишнього міністра екології, від імені якого була спроба передати рекордний хабар", - пишуть прокурори.

Відтак у межах розгляду двох кримінальних проваджень на потреби ЗСУ було передано 805,5 млн грн. Кошти були направлені на:

174,1 млн грн – на Сили Спеціальних операцій Збройних Сил України;

600 млн грн – на проєкт “Армія Дронів” від UNITED 24;

31,4 млн грн – на допомогу ЗСУ через рахунок НБУ.

Микола Злочевський був міністром охорони навколишнього природного середовища (згодом – екології та природних ресурсів) із червня 2010 року до квітня 2012. Потім до 26 лютого 2014 року він був заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Клюєва.