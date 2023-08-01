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Передасть 850 млн грн на ЗСУ: ВАКС оголосив вирок ексміністру екології Злочевському

1 серпня, 2023 вiвторок
19:16
Кримінал ВАКС

1 серпня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім міністром екології та природних ресурсів України

Про це пише САП у телеграмі.

Відповідно до угоди суд визнав колишнього міністра винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

З ексміністром було укладено угоду про визнання винуватості.

"Враховано беззаперечне визнання указаною особою своєї винуватості в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а також наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидшого судового провадження, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне покарання особі", - йдеться у повідомленні САП.

Також йдеться, що обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія Дронів". Та надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

Окрім цього, за вироком суду йому призначено узгоджене основне покарання у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

САП додає, що справа спроби передачі хабаря від ексміністра екології стала одним із найбільших донатів на ЗСУ в Україні.

"За фактом спроби передачі рекордного хабаря керівництву антикорупційних органів було проведено досудове розслідування по двох кримінальних провадженнях. Перше стосувалося учасників, що безпосередньо займалися організацією передачі неправомірної вигоди. Друге - безпосередньо колишнього міністра екології, від імені якого була спроба передати рекордний хабар", - пишуть прокурори.

Відтак у межах розгляду двох кримінальних проваджень на потреби ЗСУ було передано 805,5 млн грн. Кошти були направлені на:

  • 174,1 млн грн – на Сили Спеціальних операцій Збройних Сил України;
  • 600 млн грн –  на проєкт “Армія Дронів” від UNITED 24;
  • 31,4 млн грн – на допомогу ЗСУ через рахунок НБУ.

Микола Злочевський був міністром охорони навколишнього природного середовища (згодом – екології та природних ресурсів) із червня 2010 року до квітня 2012. Потім до 26 лютого 2014 року він був заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Клюєва.

  • Нагадаємо, 12 травня 2020 року детективи НАБУ задокументували факт спроби надання хабаря колишнім високопосадовцем керівництву бюро та керівнику САП Назару Холодницькому.
  • Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що у справі про хабар очільнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому затримано трьох довірених осіб ексміністра екології Миколи Злочевського.
  • 1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 5 млн доларів.
  • Національне антикорупційне бюро оголосила в розшук колишнього міністра екології та природокористування Миколи Злочевського. 17 серпня Антикорупційний суд заочно заарештував Злочевського.
  • У жовтні 2021 року родина Злочевських відмовилась від ліцензій на видобуток вуглеводнів.
  • У квітні 2022 року ВАКС зняв арешт із коштів у кримінальному провадженні щодо спроби за $6 млн підкупити керівництво антикорупційних органів, і передав їх на потреби армії.
корупція в Україні
ЗСУ
НАБУ
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