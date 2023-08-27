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"Перемога означає зробити так, щоб Росія боялася знову наступати”: азовець Романов про сусідство з агресором та майбутнє України

27 серпня, 2023 неділя
14:00
Новини Азовець Руслан Романов (Панк)

Перемога над Росією відбудеться тоді, коли усе населення України перейде на державну мову, а армія не лише вижене окупантів за історичні кордони, але й забезпечить настільки сильну оборону, що росіяни боятимуться нападати

Таку думку азовець, боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Руслан Романов (Панк) висловив в інтерв'ю телеканалу "Еспресо".

"Тут я вважаю, що варто почати зі слова “перемога”. Особисто для мене це станеться, коли в усіх головах з’явиться такий окремий відділ, який буде вказувати на те, що у нас повномасштабна війна, у нас гинуть люди й треба щось робити, а не сидіти й незрозуміло чим займатися. Розумієте, нас намагаються роз’єднати, але в єдності наша сила. Я постійно про це говорю, але до багатьох це не доходить. Коли буде єдність в головах, тоді вже буде перемога просто тут", - зазначив боєць.

Читайте такожУсе, що пов’язане зі словом Україна, я відчув у мордобоях і бійках, - азовець Руслан Романов

Разом з тим, Руслан Романов пояснив, що перемога означає особисто для нього.

"Це, по-перше, вигнання всього скоту, який не хоче бути в Україні, не має бажання розмовляти українською і просто не сприймає Україну у будь-яких її проявах. Є Україна і тут, будь ласка, по-українськи навіть думати. По-друге, це вийти на наші історичні кордони. Не те, що звільнити Донбас, а саме повернути історичні кордони. Також зробити нормальну оборону. Питання не до якогось там керівника, питання в принципі до народу. Якщо усі хочуть, щоб у них у під’їзді було чисто, вони беруть і роблять це разом. Теж саме і в Україні. Від сусіда нікуди не втечеш, але треба зробити так, щоб він боявся до нас знову ходити. От що буде перемогою", - сказав азовець.

  • 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ сформована азовцями.
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