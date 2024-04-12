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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 779-го дня війни: у Москві підірвали авто зрадника - експрацівника СБУ Прозорова, а Нідерланди виділили Україні €1 млрд військової допомоги

Катерина Бенюк
12 квітня, 2024 п'ятниця
19:00
Перемога України перемога переможні новини

Крім того, безпілотники атакували російський НПЗ у Новошахтинську, а Велика Британія хоче надати Україні прототипи своєї лазерної зброї

РосЗМІ заявили про атаку дронів по НПЗ у Новошахтинську

Російське міністерство оборони звинуватило Україну в нібито атаці безпілотників на Білгородську та Ростовську області. РосЗМІ кажуть про атаку на Новошахтинський НПЗ.

Про це пише міноборони РФ.

"Протягом ночі 12 квітня припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила чотири безпілотники над територією Ростовської області та один - над територією Білгородської області.

Російське ЗМІ ASTRA повідомляє, що Новошахтинський НПЗ сьогодні вночі атакували 4 БПЛА, один із них упав на територію заводу.

"Як повідомляють джерела ASTRA в екстрених службах регіону, усі чотири БПЛА атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів. Один зі збитих дронів упав на територію заводу", - додали в "Астра".

Велика Британія передала Україні мінні тральщики для військових навчань ЗСУ

Про це повідомляє Portsmouth News.

Зазначається, що тепер ці кораблі будуть діяти під назвами "Чернігів" і "Черкаси".

"Кораблі, кожен з яких служив понад 20 років у Королівському флоті, прибули на базу ВМС Портсмута, відпливши з Шотландії", - пишуть журналісти й додають, що вони залишаться на базі, поки члени екіпажу пройдуть навчання, щоб підготуватися до пошуку мін у Чорному морі.

"Кораблі наразі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через Босфорську протоку під час війни. Однак вони створюватимуть критичний потенціал для України в її майбутньому захисті узбережжя, оскільки Велика Британія прагне підтримати довгострокові можливості українського флоту", - заявив речник міноборони Британії.

Уряд встановив доплату військовим і поліцейським у 70 тис. грн

У п'ятницю, 12 квітня, уряд України встановив доплату в розмірі 70 тис. грн для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії", - написав він.

Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Велика Британія може відправити в Україну прототипи лазерної зброї DragonFire

У Великій Британії працюють над покращенням лазерної зброї DragonFire, яка здатна знищувати ворожі цілі. Країна розглядає можливість відправити в Україну її прототипи.

Про це пише The Telegraph.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що лазерна зброя, яка може влучити в монету в 1 фунт стерлінгів на відстані кілометра, "може мати величезні наслідки".

Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на обладнання укриттів у школах

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти. Ідеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій", - написав він.

Так, Харківська, Дніпропетровська й Запорізька області отримають по 500 млн грн.

  • Миколаївська область — 200 млн грн;
  • Херсонська область — 200 млн грн;
  • Одеська область — 150 млн грн;
  • Сумська область — 150 млн грн;
  • Чернігівська область — 150 млн грн.

Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на будівництво фортифікацій

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів. З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині", - написав він.

"Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", - додав очільник уряду.

Шмигаль нагадав, що загалом від початку року уряд виділив майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій. Роботи тривають цілодобово.

У Москві підірвали авто зрадника - експрацівника СБУ Прозорова

Сьогодні, 12 квітня, у Москві підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser, власником якого виявився колишній підполковник Служби безпеки України Василь Прозоров. Обіймаючи цю посаду, зрадник співпрацював зі спецслужбами РФ з 2014 року.

Про це повідомляють РИА Новости. 

За інформацією російського медіа, невстановлений вибуховий пристрій спрацював під машиною Прозорова. 

Помічник експрацівника СБУ стверджує: "Він живий, усе у нього добре. Працювати буде далі". 

Згодом ЗМІ РФ повідомив, що Прозоров отримав травми руки та ноги після вибуху автівки. 

Василь Прозоров обіймав посаду старшого консультанта-експерта в СБУ. З 2014 року працював у штабі антитерористичного центру Служби безпеки. Згодом зрадник втік до Росії, а 25 березня 2019 року дав пресконференцію російським ЗМІ. Там він розповів, що з квітня 2014 "добровільно з ідеологічних мотивів сприяв РФ у отриманні інформації". 

Служба безпеки України в день пресконференції відреагувала на виступ Прозорова. 

"Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши в ФСБ РФ "гідних" людей. Але ця потвора має пам’ятати долю Юди. Справа лише часу", - зазначили в СБУ. 

Нідерланди виділили Україні €1 млрд військової допомоги та €400 млн на відновлення

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив про виділення нашій країні фінансової допомоги.

Про це Зеленський повідомив 12 квітня у Telegram.

"Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди", - написав він.

Також сторони обговорили можливість пришвидшення постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

В Україні закуплять РЕБ для критичної інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він розповів, що влада фокусується на трьох напрямках у сфері енергетики на тлі постійних російських атак:

  • швидкі ремонти та відновлення об'єктів генерації та розподілу;
  • децентралізація енергосистеми (в Україні вже встановлено 120 міні-ТЕЦ);
  • посилення ППО.

"Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об'єктів критичної інфраструктури", - уточнив глава Кабміну.

Теги:
СБУ
Нідерланди
ЗСУ
Війна з Росією
бомбосховище
безпілотник
уряд Шмигаля
Військові новини
допомога Україні
Велика Британiя
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