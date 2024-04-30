Переможні новини 797-го дня війни: нічна атака на окупований Крим та нові системи ППО від Латвії

Клименко заявив про створення третьої бойової бригади ДПСУ - "Гарт"

У вівторок, 30 квітня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України "Гарт".

Про це він написав у Telegram.

30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. Клименко привітав українських бійців та заявив про створення нової бригади.

"Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби - "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах", - написав міністр.

Тайвань інвестує майже $2 млн у лікування опіків в Україні

Кошти виділили на реалізацію міжнародного проєкту "Medical aid for burns", що покликаний покращити якість надання медичної допомоги пацієнтам з опіками в Україні.

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає "Еспресо.Захід".

До проєкту наразі долучені опікові відділення Львова, Києва, Вінниці. У Львові це два заклади Першого медоб’єднання – лікарня святого Миколая та лікарня святого Луки. Пацієнти, які мають ураження опіками, будуть забезпечені дороговартісною штучною шкірою (її уже придбано на суму 870 тис. доларів). Також передбачена закупівля необхідного медичного обладнання та витратних матеріалів.

"В Першому медоб'єднанні є два великих опікових відділення – доросле і дитяче. Вони приймають людей з опіками з цілої України. Йдеться про надважких пацієнтів, тому для них потрібно створювати найкращі умови, щоб люди змогли вилікуватись і повернутись до життя", – розповів Олег Самчук, генеральний директор ТМО1.

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України до 2028 року

У вівторок, 30 квітня, парламент Ісландії переважною більшістю голосів схвалив запропоновану міністром закордонних справ резолюцію про довгострокову підтримку Ісландією України на період з 2024 по 2028 роки.

Про це йдеться на сайті уряду Ісландії.

"Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення Росії в Україну. Тому ми повинні зробити свій внесок у захист України рішучим і конкретним чином", - заявила міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір.



Згідно з повідомленням, резолюція спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відновлювальних робіт в Україні.

Армія дронів за два тижні знищила сотні опорних пунктів росіян

Про це повідомляє Михайло Федоров у телеграмі.

Тільки за останні два тижні дрони вразили 105 російських вантажівок, 183 опорні пункти й 68 гармат. І нагадую, що в нас є відеопідтвердження кожної ураженої одиниці.

"Безпілотники на фронті працюють 24/7. Вони мінусують російську бронетехніку, гармати та міномети, якими росіяни атакують українські позиції. Важливість дронів очевидна. Працюємо над тим, щоб технологій на фронті було більше", - зазначив він.

Уночі в Криму лунали вибухи

У тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої вночі 30 квітня було чутно вибухи: Аксьонов заявив про атаку ATACMS, росЗМІ - про поранених військових РФ.

Про вибухи у Сімферополі повідомляє Telegram-канал Astra.

"У Сімферополі чутно вибухи, пишуть місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм. Попередньо працює ППО.

"За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків", - написали адміністратори SHOT.

У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад росіян.

Уже вранці голова Комісії ВП РФ з питань суверенітету, патріотичних проєктів та підтримки ветеранів Володимир Рогов заявив про роботу російської ППО в окупованому Криму. За його словами, Україна нібито атакувала півострів ракетами ATACMS.

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що регіон був атакований ракетами ATACMS. За його словами, в районі села Донське Сімферопольського району "після збиття ракет ATACMS розсипалися суббоєприпаси, що не здетонували".

Згодом видання ASTRA уточнило, що внаслідок удару по аеродрому в Джанкої поранено п'ятеро російських військових.

За даними джерел телеграм-каналу в російському МНС Криму, удару було завдано балістичними ракетами (імовірно – ATACMS) за місцем дислокації вертолітного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу РФ.

Український фільм "Назавжди-назавжди" отримав головний приз кінофестивалю у Стамбулі

Стрічка української режисерки Анни Бурячкової Forever-Forever ("Назавжди-Назавжди") перемогла у номінації "Найкращий фільм" Міжнародного кінофестивалю у Стамбулі.

Про це повідомили в Держкіно України.

Повнометражний дебют української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди", присвячений підліткам, які вижили в 1990-х, був нагороджений головним призом Міжнародного кінофестивалю у Стамбулі — "Золотим тюльпаном" як найкращий фільм програми International Competition ("Міжнародний конкурс").

"Назавжди-назавжди" - це стрічка про підлітків, які зростали у 1990-ті. Про навички відстоювати свої кордони у всіх сенсах. Про еру до гаджетів, коли все було наелектризоване гормонами та мерехтливою свободою. Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переходить зі школи в центрі міста до іншої, в спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушних підлітків. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а трохи згодом у Саню.

Литва планує збудувати в Україні 6 шкіл-бомбосховищ до кінця року

Про це розповів керівник литовських програм Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс в інтерв'ю Укрінформу.

Жарновскіс розповів про роботу над великим проєктом у Миколаївській області та інших регіонах, які неподалік фронту та постійно перебувають під обстрілами.

"Там будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття. Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення – спортивні, розважальні тощо", – сказав Жарновскіс.

Він уточнив, що йдеться про конкретні локації в шести регіонах, це – Миколаївська, Одеська, Запорізька, Сумська, Чернігівська області. Локацію шостого об'єкта ще визначають. Скоріше за все, це буде Харківська область.

Уряд Латвії погодив надання Україні пакету допомоги, який містить дрони й системи ППО

Про це повідомила у соцмережі Х прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня.

Очільниця уряду Латвії підкреслила, що ця військова допомога сприятиме покращенню протиповітряного захисту України та її розвідувальних можливостей.

"Уряд щойно схвалив передачу українським Збройним силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості", - написала Сіліня.

Також прем’єрка додала, що Латвія виділяє близько 0,25% ВВП на рік для допомоги Україні.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із нашими союзниками", - запевнила вона.