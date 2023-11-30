Переможець Ломаченка відмовився від звання абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє ESPN.

За словами боксера зі США, він переріс легкий дивізіон (до 61,2 кг), у якому був абсолютним чемпіоном світу, тому звільнить титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради) і продовжить виступи в першій напівсередній (до 63,5 кг) та напівсередній вазі (до 66,7 кг).

"У легкій вазі я зробив усе, що міг. Найбільшим для мене в цій категорії є бій проти Джервонти Девіса, але його команда не виявляє до нього інтересу. Я переріс цей дивізіон, тому зараз битимусь у напівсередній вазі, щоб завоювати титул у другій категорії. Після цього сподіваюся піднятись у напівсередню вагу, щоб здобути пояс і там", - сказав Хейні.

Хто такий Девін Хейні

Американець у 2022 році відібрав звання абсолютного чемпіона світу в австралійця Джорджа Камбососа. У травні 2023-го він захистив його в бою проти Василя Ломаченка з України.

Влітку 2023 року першою титулу Хейні позбавила WBC (Всесвітня боксерська рада) та оголосила його "чемпіоном у відпустці". Вакантний пояс здобув американець Шакур Стівенсон, який переміг домініканця Едвіна де лос Сантоса.

Володарем "регулярного" титулу WBA є ще один американець - Джервонта Девіс.

Очікується, що Камбосос та Ломаченко, які займають дві найвищі позиції у рейтингу IBF, розіграють титул цієї організації на початку 2024 року. Ще один український боксер - Денис Берінчик - займає другу позицію в класифікації WBO та також є претендентом на чемпіонський поєдинок.

Девін Хейні 9 грудня зустрінеться з чемпіоном світу WBC в першій напівсередній вазі американцем Реджисом Прогрейсом.